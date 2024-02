Feuer bei der Feuerwehr: In Bad Wimpfen brennt ein Fahrzeug aus

Am Montagabend hat es bei der Feuerwehr in Bad Wimpfen gebrannt. Ein Einsatzfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes ging in Flammen auf.

Schon als die ersten Kameraden bei der Feuerwehr eintrafen, stand fest: Es war kein Fehlalarm. "Es brannte ein Lkw des DRK lichterloh", heißt es auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Gegen 18:30 Uhr hatten Passanten den Brand eines Einsatzfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gemeldet. Einsatz mit kurzer Anfahrt Die Anfahrt der Bad Wimpfener Feuerwehr glich dementsprechend nur einem Katzensprung. Dennoch stand der Lastwagen in Flammen. Er war eng zwischen einem Container und einer Doppelgarage geparkt. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass das Feuer auf die Fertiggarage übergriff. Auch der darin geparkte Bürgerbus konnte glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten seien unter besonderer Vorsicht vorgenommen worden, da sich auf dem Lkw Gasflaschen und Kraftstoffkanister befanden. Ein denkwürdiger Einsatz mit kurzer Anfahrt. Mit dem Alarmstichwort "LKW Brand bei Feuerwehr" wurden wir heute um 18:42 Uhr alarmiert. Bereits als die ersten...Posted by Freiwillige Feuerwehr Bad Wimpfen on Monday, February 12, 2024 Fahrzeug zuletzt am Faschingsumzug im Einsatz Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste. Sie schätzt den Schaden auf rund 35.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei dem ausgebrannten Fahrzeug handelt es sich den Angaben zufolge um einen 22 Jahre alten "Gerätewagen Betreuung". Erst am Sonntag war er beim Faschingsumzug zum letzten Mal im Einsatz.