Nach Brand in Leingarten: Ein Mensch tot aufgefunden

In Leingarten hat es am Montagmittag in einem Haus gebrannt. Nach dem Brand ist eine Leiche aufgefunden worden. Vieles ist noch unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Leingarten (Kreis Heilbronn) am Montagmittag ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Ein weiterer Mensch kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Nähere Informationen zur Brandursache gibt es weiterhin nicht. Auch die Höhe des Sachschadens ist unklar. Wohnhaus aktuell nicht bewohnbar Das Haus ist im Moment nicht bewohnbar. Andere Bewohner kommen solange anderweitig unter, heißt es von der Polizei. Der Brandort wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei sichert noch Spuren und ermittelt weiter. Beim Brand waren die Feuerwehr Heilbronn und die freiwillige Feuerwehr Leingarten mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, zudem waren mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz.