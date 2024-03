Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Ulm: Polizei schießt auf Tatverdächtigen

Einsatzkräfte der Polizei haben am Sonntagnachmittag in Ulm auf einen 54-jährigen Mann geschossen. Er soll zuvor einen anderen Mann tödlich und zwei Frauen schwer verletzt haben.

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag am Eselsberg in Ulm von der Polizei angeschossen worden. Zuvor soll er einen 58-jährigen Mann mit einem Messer getötet und zwei Frauen schwer verletzt haben. Das teilten Polizei, Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend gemeinsam mit. Demnach war die Polizei zuvor per Notruf über ein mutmaßliches Tötungsdelikt verständigt worden, worauf die Beamtinnen und Beamten ausrückten.

Die erste ankommende Polizeistreife habe am Eselsberg einen blutverschmierten Mann angetroffen. Er soll ein Messer in der Hand gehabt und die Einsatzkräfte sofort angegriffen haben, worauf diese zwei Schüsse aus ihren Dienstwaffen abgefeuert hätten. Der 54-Jährige sei verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen, wo er noch am Abend operiert wurde.

Mutmaßlicher Messerangriff am Ulmer Eselsberg

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Verdächtige zuvor in einer Wohnung mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Laut Mitteilung der Polizei starb ein 58-Jähriger an seinen Verletzungen. Außerdem wurden eine 16-jährige und eine 58-jährige Frau mit teils schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Hintergründe der Tat seien bislang noch unklar, so die Polizei am Sonntagabend. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt, die Ermittlungen dauerten an. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ulm führt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt werden von der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ulm geführt.