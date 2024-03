Angriff mit Samuraischwert: Zwei Verletzte in Neu-Ulmer Donaucenter

Nach einem Angriff mit einem Samuraischwert in einer Kneipe im Neu-Ulmer Donaucenter sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger wurde festgenommen.

In Neu-Ulm sind ahnungslose Gäste in einem Bistro von einem Mann mit Schwert angegriffen worden. Ein Opfer kämpft danach um sein Leben. Einem anderen Gast ist zu verdanken, dass nicht noch mehr passierte.

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, hielt sich der 28-jährige Tatverdächtige rund eine Stunde in der Kneipe im Donaucenter auf und konsumierte alkoholische Getränke. Danach verließ er das Lokal und holte sich in seiner Wohnung in der Nähe das Samuraischwert.

Blutflecken am Boden im Gastraum einer Kneipe im Neu-Ulmer Donaucenter: Nach einem versuchten Tötungsdelikt hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. SWR Justus Madaus

Auf dem Weg ins Bistro bedrohte er laut Polizei zunächst einen Passanten. Dieser flüchtete und rief die Polizei. Nachdem der mutmaßliche Angreifer wieder im Bistro angekommen war, soll er wahllos und ohne ersichtlichen Grund zwei Gäste im Alter von 55 und 81 Jahren attackiert haben. Danach wurde er von einem weiteren Gast überwältigt und zu Boden geworfen. Als die Polizei eintraf, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen.

Gewalttat mit Samuraischwert in Kneipe in Neu-Ulm

Die beiden 55- und 81-jährigen Männer erlitten schwere bis lebensgefährliche Schnittverletzungen, die operiert werden mussten. Beide Geschädigten sind aktuell nicht vernehmungsfähig. Der 56-jährige Gast, der den Angreifer überwältigen konnte, erlitt ebenfalls eine Schnittverletzung, die ambulant versorgt werden konnte.

Nach der Gewalttat in einer Kneipe im Neu-Ulmer Donaucenter sicherte die Polizei am Donnerstagvormittag Spuren am Tatort. SWR Justus Madaus

Der Tatverdächtige wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Das Tatmotiv ist noch unklar.