Getötetes Ehepaar in Altenstadt: Sohn und Schwiegertochter festgenommen

Nach dem Tötungsdelikt in Altenstadt hat die Polizei drei Tatverdächtige in Altenstadt und in Albstadt festgenommen - darunter den Sohn und die Schwiegertochter des getöteten Mannes.

Im Fall des getöteten Ehepaars in Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) verdächtigt die Polizei unter anderem den Sohn des Mannes und dessen Frau. Die Beamten hatten die beiden zusammen mit einem Bekannten festgenommen.

Die drei Verdächtigen sollen das Ehepaar gemeinschaftlich umgebracht haben. Die Polizei nahm den 37-jährigen Sohn des getöteten Mannes und dessen 32-jährige Ehefrau am frühen Dienstagmorgen in Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) fest. Die Festnahme des dritten Tatverdächtigen erfolgte in Pfeffingen, einem Ortsteil von Albstadt (Zollernalbkreis).

Wie die Polizei mitteilte, wurden alle drei noch am Dienstag der Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt und sitzen jetzt in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Untersuchungshaft Untersuchungshaft wird angeordnet, bei schweren Straftaten, wie Mord, oder wenn ein Strafverfahren gegen einen Beschuldigten sonst nicht durchgeführt werden könnte. Also wenn er abtauchen könnte (Fluchtgefahr) oder sich mit anderen Beschuldigten absprechen könnte (Verdunkelungsgefahr). Untersuchungshaft ist möglich, aber nicht zwingend bei Sexualdelikten. Sie muss normalerweise von einem Amtsrichter (Haftrichter) angeordnet werden. Der vernimmt den Beschuldigten spätestens einen Tag nach Festnahme und entscheidet, ob Haftgründe vorliegen und ob ursprünglicher Haftbefehl aufrechterhalten wird. Untersuchungshaft kann höchstens sechs Monate andauern, außer das Verfahren gestaltet sich kompliziert. Eine Verlängerung ist aber nicht selten. Soll Untersuchungshaft länger dauern, muss normalerweise ein Oberlandesgericht entscheiden. Bei Verurteilung wird die Dauer der Untersuchungshaft außer in Ausnahmefällen auf die Haftstrafe angerechnet.

Tötungsdelikt in Altenstadt: Vermögensstreit als mögliches Tatmotiv

Im Anschluss an die Festnahmen durchsuchten die Ermittler zwei Wohnobjekte vor Ort. Vor allem der Streit um Vermögen und Vermögenswerte kommt nach derzeitigem Erkenntnisstand als zentrales Motiv in Frage.

Nach dem Tötungsdelikt Ende April hatte die Kripo Neu-Ulm die Soko "Mühlbach" eingerichtet. Die Sonderkommission habe bislang rund 230 Ermittlungsspuren bearbeitet, mehr als 50 Vernehmungen durchgeführt sowie rund 400 Asservate erfasst. Einige Spuren müssen noch ausgewertet werden, die Ermittler planen noch weitere Zeugenvernehmungen.

Ehepaar war leblos in Wohnhaus gefunden worden

Vor gut drei Wochen hatten Angehörige das Ehepaar tot in seinem Wohnhaus in Altenstadt gefunden. Sie hatten nachsehen wollen, nachdem sie das Paar nicht erreichen konnten. Den Ermittlern war schnell klar, dass die 55-jährige Frau und ihr 70-jähriger Mann Opfer eines Verbrechens geworden waren. Die Frau war in Laupheim (Kreis Biberach) als Inhaberin eines Spielwarengeschäftes bekannt. Mit einem Großaufgebot suchten Beamtinnen und Beamte die weitere Umgebung des Wohnhauses ab. Hunde und ein Helikopter kamen zum Einsatz.