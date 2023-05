Ende April hatten Angehörige ein Ehepaar tot in deren Haus in Altenstadt gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus - und ist jetzt auch in Baden-Württemberg Spuren nachgegangen.

