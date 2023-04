In Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) haben Angehörige am Samstag ein Ehepaar tot in seinem Haus entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus.

Ein 70-jähriger Mann und seine 55-jährige Ehefrau sind in Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm leblos in ihrem Haus gefunden worden. Sie wurden offenbar Opfer eines Verbrechens. Angehörige erreichen Ehepaar nicht Nach Angaben der Polizei hatten Angehörige zuvor versucht, die beiden zu erreichen. Als das nicht gelang, schauten sie in deren Haus im Teilort Untereichen nach. Beide waren tot. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, starben sie aufgrund von Gewalteinwirkung. Auch die Auffindesituation deute auf einen gewaltsamen Tod hin. Am Tatort unterstützte ein Rechtsmediziner der Universität Ulm die Ermittler. Die genaue Todesursache teilt die Kripo aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Ermittlungen in alle Richtungen Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen hat die Kripo Neu-Ulm eine Sonderkommission gegründet. Ermittelt wird in alle Richtungen: Etwa, wie der oder die Täter ins Haus kamen oder ob sie das Ehepaar kannten. Im Lauf des Montags will die Polizei weiter über den Fall informieren.