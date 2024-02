Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-jährigen Frau in Günzburg ist Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen worden. Doch viele Details in dem Fall sind weiterhin unklar.

Im Fall der in Günzburg gewaltsam ums Leben gekommenen Frau ist der 39-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft. Eine Richterin am Amtsgericht Memmingen hatte am Montag Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Mann wegen psychischen Zustands in Behandlung

In welcher Beziehung Opfer und Täter standen, ist noch unklar. Außerdem ist der Mann laut Mitteilung wegen seines psychischen Zustands in ärztlicher Behandlung. Zu den genauen Tatumständen und der Todesursache wollen sich die Ermittler noch nicht äußern.

Die Frau wurde mittlerweile identifiziert, sie soll aus dem benachbarten Ausland stammen, heißt es. Die 39-Jährige war am Sonntag tot in der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckt worden. Er selbst gab an, jemanden getötet zu haben.

Weitere Suche in Günzburg geplant

Um Beweismittel zu sichern, haben unter anderem Taucher die Günzburger Innenstadt und teils auch die Günz abgesucht, so die Polizei. In den nächsten Tagen will sie die Suche auch mit Diensthunden fortsetzen.