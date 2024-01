In Günzburg ist eine 39 Jahre alte Frau offenbar getötet worden. Tatverdächtig ist ein ebenfalls 39-jähriger Mann. Die Polizei fand die Leiche am Sonntagvormittag. Was bisher bekannt ist.

Ein 39-jähriger Mann soll in Günzburg eine gleichaltrige Frau getötet haben. Er wurde am Sonntag vorläufig festgenommen und laut Polizei wegen seines psychischen Ausnahmezustandes fachkundig betreut. Polizei findet Leiche einer Frau Eine Anruferin hatte der Polizei am Sonntagvormittag mitgeteilt, dass sich ein Mann selbst töten wolle und dass er auch gesagt habe, jemanden umgebracht zu haben. Die Einsatzkräfte fanden an dem Haus des Mannes tatsächlich eine tote Frau. Bei einer Fahndung stellte sie in Günzburg auch den 39-jährigen Tatverdächtigen. Er wurde festgenommen. Laut Polizei ist er in einem psychischen Ausnahmezustand und wird entsprechend betreut. Großes Polizeiaufgebot Die Polizei ermittelt inzwischen mit einem großen Aufgebot. Bei der Suche nach Spuren und bei Befragungen wird die Kripo Neu-Ulm vom Kriminaldauerdienst Memmingen und Beamten aus dem Polizeipräsidium München unterstützt. Vor Ort war auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen. Die Rechtsmedizin Ulm wird die Leiche der Frau untersuchen. Zu den Hintergründen des mutmaßlichen Gewaltverbrechens gibt es noch keine Angaben, auch nicht darüber, in welchem Verhältnis der Tatverdächtige und die tote Frau standen. Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, bieten verschiedenen Organisationen Hilfe und Auswege an: Wer Hilfe braucht und die Telefonseelsorge anrufen will, der kann das unter : 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123 oder per per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800/111 0 333. Eine Mailberatung für junge Menschen gibt es auch über die Website U25 Deutschland und über Jugendnotmail. Hilfe – auch in türkischer Sprache – bietet das muslimische Seelsorge-Telefon "MuTeS" unter 030/44 35 09 821. Die Mitarbeiter dort sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Eine Übersicht weiterer Angebote hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention unter suizidprophylaxe.de aufgelistet.