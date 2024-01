Ein 42-Jähriger ist dringend verdächtig, am Wochenende in Sontheim (Kreis Heidenheim) seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montag mit.

Die Polizei hat einen Mann in Sontheim an der Brenz festgenommen, der seine Lebensgefährtin umgebracht haben soll. Seit Sonntag sitzt er laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige habe die 40-jährige Frau am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in Sontheim-Bergenweiler mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Danach habe der Mann die Polizei angerufen. Der Notarzt und die Rettungskräfte haben noch versucht, die Frau wiederzubeleben - ohne Erfolg.

Tötungsdelikt in Sontheim: Wiederbelebung blieb ohne Erfolg

Die Frau starb noch am Tatort. Der 42-Jährige wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen ist der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heidenheim zum Tatgeschehen dauern an.