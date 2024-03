Nach der tödlichen Messerattacke am Sonntagnachmittag am Eselsberg in Ulm gibt es neue Einzelheiten. Die beiden schwer verletzten Frauen sind laut Staatsanwaltschaft Mutter und Tochter.

Die bei einer Messerattacke in Ulm schwer verletzten Frauen sind Mutter und Tochter. Sie sind nach wie vor in einem Krankenhaus. Das hat die Staatsanwaltschaft Ulm am Montag dem SWR gesagt. In welchem Verhältnis die beiden zu dem getöteten 58-jährigen Mann standen, ist bislang noch unklar. Video herunterladen (29,6 MB | MP4) Mutmaßlicher Täter war Nachbar des Opfers Der mutmaßliche Täter, ein 54-jähriger Mann, wurde nach der Tat von der Polizei angeschossen. Gegen ihn wurde am Montag Nachmittag Haftbefehl erlassen. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Verdächtige noch nicht zu der Tat geäußert. Der 54-Jährige habe im selben Mehrfamilienhaus wie seine Opfer gewohnt. Über das Tatmotiv gibt es noch keine Erkenntnisse.