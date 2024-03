Zwei Mal haben die Freiburger eine Niederlage gegen West Ham United in der Gruppenphase hinnehmen müssen, gestern dann endlich der Sieg: Der SC Freiburg hat das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den englischen Traditionsclub mit 1:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft gute Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Acht. "Das gibt uns Mut und Selbstvertrauen. Aber wir wissen auch, dass erst ein Spiel vorbei ist", sagte Verteidiger Matthias Ginter nach dem Spiel im ARD-Interview. Die Chancen für das Rückspiel schätzt er "fifty-fifty" ein.

6:03 Uhr

Streiks zum Weltfrauentag in BW

Am heutigen Weltfrauentag wollen Frauen unter anderem auf Gleichberechtigung und Emanzipation aufmerksam machen. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Weltfrauentag sogar ein Feiertag. Bei uns in Baden-Württemberg finden auch verschiedene Aktionen und Demonstrationen statt. Unter anderem ruft auch die Gewerkschaft ver.di in Bereichen, in denen vor allem Frauen arbeiten, zum Streik auf. Mehr dazu, erfahrt ihr hier: