Auf der Hornisgrinde im Naturschutzgebiet Nordschwarzwald hat sich ein Wolf dauerhaft niedergelassen. Ursprünglich stammt das Tier laut Umweltministerium aus Österreich.

In Baden-Württemberg streunt ein fünfter Wolf durch die Wälder. Der Wolfsrüde konnte Mitte Februar in Baden-Baden genetisch nachgewiesen werden. Das teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg mit.

Der Rüde aus dem westlichen Nordschwarzwald sei zuletzt genetisch Anfang Juli 2023 in Sasbach (Ortenaukreis) nachweisbar in Erscheinung getreten. "Verschiedene Nachweise aus der Region wiesen bereits darauf hin, dass sich dieser Rüde nach wie vor in der Region aufhält", hieß es weiter.

Wolf kam von Österreich nach Deutschland

Ursprünglich stammt das Tier laut Umweltministerium aus einem Rudel im niederösterreichischen Raum Gutenbrunn. Der Rüde ist vermutlich drei oder vier Jahre alt. Sein neues "Territorium Hornisgrinde" im Nordschwarzwald liegt laut Ministerium im bereits bestehenden Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Das Gebiet umfasst den gesamten Naturraum Schwarzwald. Es hat eine Größe von etwa 8.800 Quadratkilometern.

Das Umweltministerium unterstützt innerhalb dieses Fördergebietes betroffene Nutztierhalter und -halterinnen und übernimmt beispielsweise bis zu 100 Prozent der Kosten zur Anschaffung und Installation von Material für den wolfsabweisenden Herdenschutz.

Die meisten Wölfe leben in Ostdeutschland

In Baden-Württemberg sind damit fünf sesshafte Wölfe nachgewiesen, zwei im Nordschwarzwald und drei weitere im Südschwarzwald. Ein Rudel gibt es nicht mehr, weil der einzige Welpe an Weihnachten am Schluchsee überfahren wurde. Als sesshaft gilt ein Wolf, wenn sich seine Spuren über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten verfolgen lassen.

Bislang leben nur vergleichsweise wenige Exemplare in Deutschland. Das ergeben die Zahlen der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW). Im Monitoringjahr 2022/2023 wurden bundesweit insgesamt 184 Wolfsrudel, 47 Wolfspaare und 22 sesshafte Einzelwölfe gezählt. Bundesweit liegen die Wolfsschwerpunkte eher in Niedersachsen und Brandenburg sowie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Dennoch sorgen Zwischenfälle auf den Weiden immer wieder für Aufsehen auch in Baden-Württemberg.