Rund 150 Jahre galt der Wolf in Deutschland als ausgerottet. Seit einigen Jahren erobert er seine alten Lebensräume wieder zurück - auch in Baden-Württemberg.

Der Wolf galt in Deutschland etwa 150 Jahre lang als ausgerottet. Seit Anfang der 2000er-Jahre erobert er alte Lebensräume langsam wieder zurück - seit 2015 auch in Baden-Württemberg. Drei Menschen teilen ihre persönlichen Geschichten zu einem Wildtier, um das sich viele Mythen ranken und Diskussionen entfachen.

Schafhirte aus Forbach hat Angst vor dem Wolf

Seit 25 Jahren ist Christian Striebich aus Forbach (Landkreis Rastatt) nebenberuflich Schafhirte. Und er hat Angst: Angst davor, dass der Wolf ein drittes Mal zuschlägt. Zweimal riss und verletzte er in den letzten Jahren einige seiner Schafe und Ziegen.

Eigentlich wollte er seine Tiere in den letzten Tagen fit fürs Winterquartier machen. Doch kurz vor der Zielgerade erwartet ihn wieder ein blutiges Bild auf der Weide. War es erneut der Wolf, der ihm einen Strich durch die Rechnung machte?

Sind Wölfe für Menschen gefährlich? Grundsätzlich haben Wölfe an Menschen kein Interesse. Allerdings sind sie laut Umweltministerium Baden-Württemberg wehrhafte Wildtiere und dürfen auf keinen Fall gefüttert oder bedrängt werden. Seit sich der Wolf vor rund 20 Jahren zum ersten Mal wieder in Deutschland ausbreitete, wurde kein aggressives Verhalten gegenüber Menschen registriert. Zwei verhielten sich auffällig, vermutlich, weil sie als Jungtiere gefüttert wurden. Daraufhin wurde ein Tier mit entsprechender Genehmigung getötet, das andere wurde tot aufgefunden.

Spurensuche im Staatswald Kaltenbronn

Wohl kaum einer kennt den Wald im Landkreis Rastatt besser als Martin Hauser: Der Wildtierbeauftragte ist häufig in der Natur unterwegs und kennt somit auch den Wolf, der seit Jahren durchs Gebiet streift.

Immer wieder war er ihm dicht auf den Fersen, fand Losungen (Kot) auf Waldwegen oder sichtete Fotomaterial einer Wildtierkamera, das ihn zeigte. Live zu Gesicht bekommen, hat er ihn allerdings noch nie. Im Staatswald Kaltenbronn macht sich der 63-Jährige auf die Suche nach ihm:

Wie viele Wölfe leben derzeit in Baden-Württemberg? In Baden-Württemberg sind derzeit vier sesshafte Wölfe nachgewiesen. Ein Einzeltier im Nordschwarzwald, drei weitere im Südschwarzwald. Wie das baden-württembergische Umweltministerium bereits vor wenigen Monaten mitteilte, haben zwei der Tiere ein Rudel gebildet und Nachwuchs gezeugt. Ende Juli war ein Wolfswelpe bei der Gemeinde Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) erstmals von einer Fotofalle dokumentiert worden.

Die Wölfin mit der Identitätskrise

Vor über drei Jahren ist Wolfsdame "Gaia" im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach (Landkreis Freudenstadt) eingezogen. Gerettet wurde sie aus einem kleinen Zwinger in Litauen, in dem sie zuletzt lebte. Weil sie von einer Familie mit Kindern und Hunden als Haustier großgezogen wurde, spricht sie weder "wölfisch" noch "hündisch" und steckt in einer Identitätskrise.

Parkleiterin Sabrina Reimann und ihr Team kümmern sich um die Fähe, die zusammen mit neun Braunbären und drei Luchsen ein neues, naturnahes Zuhause im Park gefunden hat:

