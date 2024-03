Es wird wieder gestreikt: Auch in dieser Woche rufen die Gewerkschaften dazu auf, die Arbeit abzulegen. Dies gilt es für Reisende zu beachten.

Für Donnerstag und Freitag hat nicht nur die Lokführergewerkschaft GDL einen 35-stündigen Streik im Personenverkehr angekündigt, sondern auch die Gewerkschaft ver.di hat zu Streiks im Luftverkehr und der Luftsicherheitsfachkräfte aufgerufen, der parallel zum Ausstand des Lufthansa-Bodenpersonals stattfinden soll.

Die Auswirkungen sollen auf den Flugverkehr am Flughafen Stuttgart laut einer Sprecherin eher gering sein, dafür ist der Flughafen in Friedrichshafen von der Streikankündigung stärker betroffen. Hier waren laut Flugplan am Donnerstag drei Flüge und am Freitag vier Lufthansa-Flüge nach Frankfurt vorgesehen - und sonst keine weiteren Flüge. Diese seien laut einer Sprecherin allesamt gestrichen worden, ebenso die vorgesehenen Ankünfte von Lufthansa-Maschinen aus Frankfurt. Der Frankfurter Flughafen wird am Donnerstag wegen des Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte für abfliegende Passagiere gesperrt.

Streiks in BW: Das müssen Reisende wissen

Alle angekündigten Streiks treffen sowohl Autofahrerinnen und Autofahrer als auch Reisende in Baden-Württemberg. Nachdem einige Züge im Land ausfallen werden, stellt sich nun die Frage, wie Reisende an ihr Ziel kommen und inwiefern Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind, durch ein höheres Verkehrsaufkommen beeinträchtigt werden. Tatsächlich gibt es auch welche, die von den bundesweiten Streiks profitieren.

Fragen rund um das Fahrgastrecht der Bahn im Streikfall werden in diesem Artikel beantwortet:

Wie der Autovermietungsanbieter SIXT bestätigt, gehen Streikankündigungen im Bahn- und Flugverkehr "in der Regel mit einem steigenden Bedarf an Mietwagen einher", so ein Unternehmenssprecher auf SWR-Anfrage. Für die restliche Woche werde "bundesweit eine deutlich erhöhte Nachfrage" wahrgenommen. Das Unternehmen versuche alle Buchungswünsche der Kundinnen und Kunden zu erfüllen, allerdings habe es keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Fahrzeugen.

"Seit der Ankündigung der erneuten Streiks erleben wir eine hohe Nachfrage bei Europcar, allerdings bislang nicht vergleichbar mit dem langen Streik im Januar", sagt Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany. Kundinnen und Kunden werde empfohlen, schnellstmöglich zu buchen und gegebenenfalls auch andere Stationen auszuwählen, wenn am Wunschbahnhof keine Autos mehr verfügbar sind. Aus der Erfahrung heraus, komme es laut Zisik häufig vor, dass Kundinnen und Kunden ihre Buchungen noch einmal umplanen, so könnte es zu weiteren Kapazitäten bei der Autovermietung während der Streiktage kommen.

Seit Streikankündigung sei die Nachfrage bei FlixTrain und FlixBus ab und nach Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Während der Streiktage fahren FlixBus und FlixTrain wie gewohnt, so eine Pressesprecherin auf SWR-Anfrage. Bisher sind noch Tickets verfügbar. "Falls nötig, werden wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Buspartnern zusätzliche Busse einsetzen", so die Sprecherin.

Beim vergangenen Streik habe sich die Nachfrage mehr als verdoppelt. Reisenden werde zeitnahes Buchen empfohlen, um noch Tickets für die gewünschte Verbindung zu erhalten.

"Die letzten Bahnstreiks hatten nach ADAC-Auswertungen relativ geringe Auswirkungen auf das Staugeschehen in Baden-Württemberg", so ein Sprecher des ADAC Württemberg. Von einer ähnlichen Entwicklung geht der ADAC daher auch für die kommenden Streiktage aus.

Viele Menschen würden auch auf Homeoffice ausweichen, nach dem der Bahnstreik frühzeitig angekündigt worden sei. "Zudem dürfte der Einfluss auf den Berufsverkehr in den Stadtbereichen nicht so stark sein, da zum Beispiel in Stuttgart die Stadtbahnen, die Busse und auch manche Regionalzüge weiterhin fahren", so der Sprecher weiter.

Am Montag kündigte der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, einen neuen Streik an:

Der ADAC geht davon aus, dass es während des Berufsverkehrs zu mehr Staus kommen könnte. Das betreffe aber hauptsächlich Ballungszentren wie Stuttgart, Mannheim oder Karlsruhe und könnte Auswirkungen auf zentrumsnahe Autobahnen haben. Auch auf Strecken, die von Baustellen beeinträchtig sind, kann es zu mehr Verkehr kommen. "Hier ist an erster Stelle die Dauerbaustelle bei Pforzheim auf der A8 zu nennen", so der ADAC-Sprecher.

Am Donnerstag könnte es zu den üblichen Stoßzeiten am Morgen und am Abend im Berufsverkehr etwas länger dauern. Am Freitag könnte die Staubelastung laut ADAC zwischen 13 und 17 Uhr etwas ansteigen, aber nicht in dem Ausmaß wie am Donnerstag. Tendenziell arbeiten mittlerweile viele Menschen freitags aus dem Homeoffice heraus.

Das kommende Wochenende selbst schätzt der ADAC Württemberg vergleichsweise ruhig ein. "Da die Skisaison langsam zu Ende geht, sind in geringerem Umfang Staus auf den Routen in die Wintersportgebiete möglich", so der Sprecher. Außerdem beginnen und enden keine Ferien und es stehen keine Brücken- oder Feiertage an.