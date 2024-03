Bahnstreik: Das müssen Pendler am Bodensee und in Oberschwaben wissen

Der angekündigte GDL-Streik der Lokführer trifft am Bodensee und in Oberschwaben wieder viele Pendler. Die meisten Züge der Deutschen Bahn stehen Donnerstag und Freitag still.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bestreikt ab Donnerstag wieder bundesweit den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben fallen voraussichtlich wieder zahlreiche Züge aus. Der Streik soll nach 35 Stunden am Freitagmittag enden. Bahnfahrer können mit einer Sonderregelung aber teils auf die Autofähre Konstanz - Meersburg auf dem Bodensee ausweichen.

Fast alle Bahnstrecken von Streik betroffen

Der Bahnstreik betrifft fast alle Strecken in der Region Bodensee-Oberschwaben. Hierzu zählen die Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell, die Züge in Richtung Lindau, die Bodensee-Oberschwaben-Bahn von Friedrichshafen nach Ulm und die Verbindung von Aulendorf nach Leutkirch. Auch die Strecke Konstanz-Karlsruhe ist betroffen. Überall muss mit Zugausfällen oder zumindest mit massiven Einschränkungen gerechnet werden. Die Deutsche Bahn will einen Notfahrplan anbieten. Eine Ausnahme stellt der Seehas dar. Er wird von der SBB Deutschland betrieben und nicht bestreikt.

Diese Bahnverbindungen sind in Baden-Württemberg betroffen IRE3: Ulm - Lindau / Friedrichshafen - Basel Bad Bf: Zwischen Ulm<>Biberach auch die Züge der RS21 nutzen. (Einzelne Zugverbindungen)

Zwischen Ulm<>Biberach auch die Züge der RS21 nutzen. (Einzelne Zugverbindungen) IRE6: Stuttgart - Tübingen - Aulendorf /Rottenburg(Neckar) (kein Zugverkehr zwischen Stuttgart<>Sigmaringen bitte Züge der SWEG nutzen, einzelne Zugverbindungen Sigmaringen <> Aulendorf und 2-Stunden Takt RB 74 Tübingen<>Rottenburg)

IRE50: Aalen - Ulm (kein Grundangebot, Züge der SWEG nutzen)

(kein Grundangebot, Züge der SWEG nutzen) IRE200: Wendlingen - Ulm (2-Stunden-Takt)

RE2: Karlsruhe - Konstanz (einzelne Zugverbindungen)

(einzelne Zugverbindungen) RE4: Stuttgart - Konstanz (kein Grundangebot)

RE5: Stuttgart - Friedrichshafen (einzelne Zugverbindungen Stuttgart<>Ulm. Wenn möglich auch Züge der Go-Ahead GmbH nutzen. Zwischen Ulm<>Biberach auch die Züge der RS 2/21 nutzen.)

RE7: Karlsruhe - Basel (Einzelne Zugverbindungen, auch Züge der Linien RE2 (Karlsruhe<>Offenburg), Linie RB26 (Offenburg<>Freiburg) und RB27 (Freiburg<>Basel) nutzen.)

RE 14a/14b: kein Grundangebot aufgrund Baumaßnahmen

kein Grundangebot aufgrund Baumaßnahmen RE55: Donaueschingen - Ulm (einzelne Zugverbindungen)

MEX 19 / 90: Stuttgart - Schwäbisch Hall-Hessental - Crailsheim (2-Stunde-Takt Stuttgart-Schwäbisch Hall-Hessental > wenn möglich auch auf Züge der Go Ahead GmbH ausweichen)

RB11 Kornwestheim – Stuttgart-Untertürkheim

RB26: Offenburg - Freiburg(Breisgau) (3-Stunden-Takt)

RB27: Freiburg(Breisgau) - Basel Bad Bf /Neuenburg(Baden) (3-Stunden-Takt Freiburg<>Basel, Kein Grundangebot Müllheim(Baden)<>Neuenburg(Baden))

RB28: Müllheim(Baden) - Mulhouse Ville (kein Grundangebot)

(kein Grundangebot) RB30: Basel Bad Bf - Lauchringen (3-Stunden-Takt)

RB31: Radolfzell - Friedrichshafen (Stunden-Takt)

RB37: Waldshut -Stühlingen (kein Grundangebot)

(kein Grundangebot) RB42: Donaueschingen - Triberg/Rottweil (kein Grundangebot, Züge der Linie RE2 und SWEG nutzen)

RB53: Aulendorf - Leutkirch /Wangen(Allgäu) (einzelne Zugverbindungen)

RB63: Bad Urach - Herrenberg (einzelne Zugverbindung Bad Urach<>Tübingen, 1.5 Stunden-Takt Tübingen<>Herrenberg)

(einzelne Zugverbindung Bad Urach<>Tübingen, 1.5 Stunden-Takt Tübingen<>Herrenberg) RB64 Oberlenningen – Kirchheim/Teck

RB74: Pforzheim - Horb - Tübingen (Pforzheim<>Horb einzelne Zugverbindungen, Horb <> Tübingen guter 2-Stunden-Takt)

RB93: Friedrichshafen - Lindau (Züge der Linie IRE3 nutzen)

Friedrichshafen - Lindau (Züge der Linie IRE3 nutzen) S1 / S10 / S11: Breisach / Endingen - Freiburg - Seebrugg / Villingen(Schwarzw) ( kein Grundangebot Neustadt(Schwarzw)<>Villingen(Schwarzw)), einzelne Zugverbindungen Endingen a. Kaiserstuhl/Breisach -Freiburg(Breisgau) - Neustadt(Schwarz)). Ersatzverkehr mit Bus Titisee<>Seebrugg.

kein Grundangebot Neustadt(Schwarzw)<>Villingen(Schwarzw)), einzelne Zugverbindungen Endingen a. Kaiserstuhl/Breisach -Freiburg(Breisgau) - Neustadt(Schwarz)). Ersatzverkehr mit Bus Titisee<>Seebrugg. S61: Radolfzell - Stockach (einzelne Zugverbindungen)

(einzelne Zugverbindungen) RS2 / RS21: Ulm - Biberach(Riß) (2-Stunden-Takt)

Ausnahmeregelung: Fähre statt Bahn

Die Verkehrsunternehmen und Tarifverbünde am Bodensee haben sich wegen des Bahnstreiks allerdings auf eine Sonderregel geeinigt: Am Donnerstag und Freitag werden Zugtickets ausnahmsweise auf der Fähre Konstanz-Meersburg anerkannt. Diese Regelung gilt für alle Bahnpendler, die Monats-, Jahres- oder Abokarten wie das Deutschlandticket haben. Da der Bahnstreik in der westlichen Bodenseeregion vor allem die Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen trifft, sollen Pendler hier eine Alternative bekommen.

Die Fahrausweise werden während des Streiks ausnahmsweise auf der Fähre sowie in Konstanz in den Bussen anerkannt. Wer also beispielsweise von Radolfzell nach Ravensburg will, kann mit dem vom Streik nicht betroffenen Seehas bis Konstanz fahren und dann weiter mit Bus und Fähre auf die andere Seeseite nach Meersburg.