GDL-Streik trifft auch S-Bahnen im Karlsruher Verkehrsverbund

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat einen 35-stündigen Streik angekündigt, der Donnerstagfrüh um 2 Uhr beginnen soll. Auch S-Bahnen im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) sind davon betroffen.

SWR-Reporter Mathias Zurawski über die Auswirkungen des Streiks auf Karlsruhe und Umgebung:

GDL-Streik: S-Bahnen werden vor allem im Raum Heilbronn bestreikt

Vor allem S-Bahnen im Raum Heilbronn werden voraussichtlich betroffen sein, so ein Sprecher der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) in Karlsruhe. Es handelt sich dabei um die Linien S4, S41 und S42. Dort sei besonders viel Personal der Bahn-Tochtergesellschaft DB-Regio im Einsatz. Entsprechend groß dürfte dort die Streikbeteiligung sein, so der Sprecher weiter.

Auf den anderen S-Bahn-Linien in der Region Karlsruhe werden, wie bei den zurückliegenden GDL-Streiks geringe Auswirkungen erwartet. Es kann hier zu vereinzelten Ausfällen kommen.

Streikfolgen in Karlsruhe abhängig von Stellwerk-Besetzung

Schwer vorherzusehen sei die Situation in den Stellwerken der Deutschen Bahn in der Region, so die AVG. Sollten sich Beschäftigte der Bahn hier am Streik beteiligen, könnten die Auswirkungen auch auf den S-Bahn-Verkehr größer als erwartet sein. Hier sei dann kein Bahnverkehr mehr möglich.

Stellwerke sind ein neuralgischer Punkt im Bahnbetrieb

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sind vom Streik nicht betroffen. Alle Bus- und Trambahnlinien der VBK in Karlsruhe verkehren nach Angaben der AVG regulär.

GDL-Streik: Zugausfälle am Karlsruher Hauptbahnhof erwartet

Besonders stark werden auch bei diesem Streik der GDL der Regionalverkehr der Bahn unter anderem zwischen Karlsruhe und Stuttgart sowie der Fernverkehr betroffen sein. Bei zurückliegenden vergleichbaren Streikaktionen fielen am Karlsruher Hauptbahnhof rund zwei Drittel der Züge im Fernverkehr und knapp die Hälfte der Verbindungen nach Stuttgart aus.