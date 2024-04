Am Samstag startete das 36. internationale Bodenseefestival. Bis Pfingsten können Veranstaltungen aus Musik, Literatur, Tanz und Theater rund um den Bodensee besucht werden.

Klassische Musik, ein Literaturschiff und freies Singen auf dem Ravensburger Marienplatz: Bis Pfingsten gibt es in der Bodenseeregion ein buntes Programm aus den Bereichen Musik, Film, Literatur und Tanz.

Unter dem Motto "vielstimmig einstimmig" liegt in diesem Jahr der Fokus auf Gesang, so die Geschäftsleitung. Auf dem Programm stehen zum Beispiel ein Konzert in der Stiftsbibliothek St. Gallen und eine Filmnacht in Tettnang.

Das Bodenseefestival Das internationale Bodenseefestival findet seit 1989 statt. Jedes Jahr gibt es einen thematischen Schwerpunkt, zu welchem jeweils zwei Ensembles oder Künstlerinnen und Künstler im Vordergrund stehen. Sie geben Konzerte und kommen zum Beispiel bei Workshops mit den Besucherinnen und Besuchern in Kontakt. Das Bodenseefestival 2024 beginnt am Samstag mit dem Eröffnungskonzert im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen und endet am Pfingstmontag. Das komplette Festivalprogramm gibt es hier zu lesen.

Geigerin und Vokalensemble stehen im Fokus

Schwerpunktkünstler in diesem Jahr sind die Geigerin Chouchane Siranossian und das britische Vokalensemble "Voces8". Als sogenannte "Artists in Residence" geben Chouchane Siranossian und "Voces8" während des Bodenseefestivals mehrere Konzerte und gestalten auch Workshops.

Siranossian spielt sowohl die moderne als auch die barocke Violine und war bereits Konzertmeisterin des Sinfonieorchesters St. Gallen. "Voces8" ist ein britischer Chor, der sowohl a cappella singt als auch mit Musikern und Orchestern zusammenarbeitet.