Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Neben feministischen Demonstrationen und Aktionen in Baden-Württemberg wird auch zum Streik aufgerufen.

Am Weltfrauentag am 8. März wollen Frauen unter anderem auf Gleichberechtigung und Emanzipation aufmerksam machen. In Baden-Württemberg finden am Freitag verschiedene Aktionen und Demonstrationen statt. Unter anderem ruft auch die Gewerkschaft ver.di in verschiedenen Bereichen, in denen vor allem Frauen arbeiten, zum Streik auf.

Weltfrauentag in BW: Darum ruft ver.di zum Streik auf

Dies betrifft unter anderem den Handel, wo laut ver.di die Arbeitgeber seit etwa einem Jahr einen fairen Abschluss blockieren. Außerdem wird auch im öffentlichen Dienst der Kommunen in Baden-Württemberg gestreikt, wo eine tarifliche Altersteilzeitregelung gefordert ist, damit Frauen mit möglichst wenig Abschlägen die Rente erreichen können.

"Die materiellen und strukturellen Fragen sind noch lange nicht gelöst. Ausgrenzende Sprache und konservative Rollenaufteilung sowie diskriminierende Bezahlung sind zwei Seiten der gleichen Medaille", sagt Maike Schollenberger, stellvertretende ver.di Landesbezirksleiterin und für die Frauenpolitik zuständig. Unter dem Motto #FRAUENGERECHT veranstalten die DGB Frauen Baden-Württemberg und die ver.di-Frauen Baden-Württemberg zusammen mit der Kampagne BWgerecht einen Stream zum Internationalen Frauentag.

Weltfrauentag: Hier wird in BW gestreikt

Am für Freitag angekündigten Streik beteiligen sich laut ver.di die Kommunen der Landkreise Ludwigsburg, Rems-Murr und Böblingen. Dort wird jeweils auf dem Landratsamt und in den Gemeinden, unter anderem auch in Kitas, gestreikt. Im Handel betrifft der Streik den Bezirk Stuttgart und die Azubis beim Klinikum Stuttgart. Die Streikenden nehmen an der feministischen Kundgebung "Frauen*streik" auf dem Stuttgarter Schlossplatz teil.

Außerdem wird auch in Karlsruhe mit dem Schwerpunkt Einzelhandel gestreikt. Die Kundgebung beginnt dort um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Im Handel gibt es weitere Warnstreiks in Baden-Württemberg.

Weitere Veranstaltungen zum Weltfrauentag in BW

In Stuttgart findet auf dem Schillerplatz außerdem eine Demonstration der Jungen Liberalen zum Thema "Gleichstellungspolitik - Was ist noch zu tun?" statt.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) wird in Ulm beim "Großen Frauenfest" erwartet. Sie spricht im Club Orange zum Thema "Politik braucht Beteiligung! Politik braucht Frauen!".

In Bad Boll (Kreis Göppingen) hält die Evangelische Akademie eine Tagung mit dem Thema "Kurdistan aus deutscher Sicht" ab. Zum Weltfrauentag wird in einem Vortrag der Frage nachgegangen, welchen Einfluss sexualisierte Gewalt auf kurdische Frauen und ihr Umfeld hat.

In der Region Freiburg sind ebenfalls einige Veranstaltungen geplant. So gibt es in Lörrach ein Frauenfrühstück und eine Führung durch die Ausstellung "Frauen - Leben - Freiheit". Am Abend ist außerdem eine "Frauenwanderung" geplant. Am Samstag gibt es in Offenburg eine Demo für Gleichberechtigung. In Freiburg findet eine Aktionswoche mit abwechslungsreichen Veranstaltungen statt, die erst am 17. März endet.