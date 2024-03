Die Frauenhäuser der Heilbronner Mitternachtsmission sind seit Jahren belegt. Die Einrichtung würde gerne wieder wichtige Dienste anbieten, von der Stadt gibt es bislang kein Geld.

Die Heilbronner Mitternachtsmission fordert mehr Hilfe für Frauen in Not - und das rund um die Uhr. Die Mitternachtsmission betreibt Frauen- und Kinderschutzhäuser in Heilbronn und kümmert sich um Opfer von häuslicher Gewalt. "In den vergangenen Jahren waren wir fast immer voll belegt", sagt Katrin Geih von der Mitternachtsmission. Sie ärgert sich vor allem darüber, dass sie die 24-Stunden-Erreichbarkeit und -Aufnahmebereitschaft Ende 2022 aufgeben mussten.

Hilfe für Frauen rund um die Uhr

Seitdem, so Geih weiter, gibt es diese Angebot im Stadt- und Landkreis Heilbronn nicht mehr. Bei der 24-Stunden-Erreichbarkeit ging es etwa darum, Frauen nach einem Fall von häuslicher Gewalt erst einmal in einem Telefonat zu stabilisieren. Dort wurden Möglichkeiten besprochen, ob es zum Beispiel möglich wäre, kurzfristig bei Verwandten unterzukommen.

In der Aufnahmebereitschaft konnte die Institution Frauen jederzeit aufnehmen. Auch wenn die Notsituation mitten in der Nacht aufgetreten ist.

Stadt stellt bislang keine finanzielle Hilfe bereit

Beides sei aber nicht mehr leistbar gewesen, erzählt Katrin Geih dem SWR. Damals seien 60 Prozent der Aufnahmen ins Frauen- und Kinderschutzhaus außerhalb der Büro- und Arbeitszeiten gewesen. Mehrere Anträge bei der Stadt blieben bisher ohne Erfolg. Von der Stadt höre man nur, es gebe einen gesamtplanerischen Prozess. Finanzielle Unterstützung, um den Service aufrecht erhalten zu können, bekam die Mitternachtsmission bislang aber nicht.