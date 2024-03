Ein ausrangiertes Batteriepaket der ISS fliegt drei Jahren um die Erde. Nun tritt es bald in die Atmosphäre ein. Einige Trümmer könnten die Erdoberfläche erreichen. Und das ist nicht alles.

Trümmerteile eines ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS könnten am Freitag auf die Erde niedergehen. Das Bundesamt für Katastrophenschutz hat vor deren Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gewarnt. Es könne zwischen Freitagmittag und Samstagmittag zu Leuchterscheinungen kommen. Zudem sei ein Überschallknall möglich, so das Bundesamt am Donnerstag in Bonn.

Die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens von Trümmerteilen in Deutschland und speziell Baden-Württemberg sei nach vorliegenden Informationen als "sehr gering" einzuschätzen. Eine entsprechende Warnung mit dem Hinweis auf geringe Gefahr wurde am Donnerstagnachmittag über mehrere Warn-Apps herausgegeben. Sollte sich das Risiko erhöhen, würden neue Informationen veröffentlicht. Eine Übersicht über die zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinliche Überflugbahn hat das Bundesamt für Katastrophenschutz veröffentlicht.

Die Gefahreninformation zu den Trümmern diene der Transparenz, so eine Sprecherin der Behörde am Donnerstagabend. "Uns geht es um Transparenz und darum, die Informationen zu teilen, die uns vorliegen", so die Sprecherin. Bei solchen Warnungen gebe es drei Warnstufen. Die niedrigste sei die aktuell vorliegende Gefahreninformation, bei der über eine mögliche Gefahr informiert werde. Bei Warnstufe zwei bestehe eine Gefahr. Bei der höchsten Warnstufe drei bestehe eine Gefahr für Leib und Leben. Dann sei ein sofortiges Handeln nötig.

Teile bereits 2021 von der ISS abgetrennt

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums handelt es sich um eine Plattform mit Batteriepaketen, die bereits am 21. März 2021 von der ISS abgetrennt wurde. Das Objekt habe eine Größe von vier mal zwei mal eineinhalb Metern und eine Masse von etwa 2.600 Kilogramm. Auch das Ministerium verwies darauf, dass vermutlich Teile der Batteriepakete den Wiedereintritt überstehen und die Erdoberfläche erreichen könnten. Eine Gefährdung für Deutschland sei laut Weltraumlagezentrum aber sehr unwahrscheinlich.

Laut Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt könnte das Objekt nach Berechnungen über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten. Als Zeitfenster wird ein 20-Stunden-Korridor rund um den späten Freitagabend deutscher Zeit angegeben. Die Schätzung zum Wiedereintritt könne sich aber noch ändern.

Dass Weltraumschrott in die Atmosphäre eintritt und dort verglüht, ist ein gängiges Prozedere. So fand erst vor wenigen Wochen der vor fast 30 Jahren gestartete europäische Satellit "ERS-2" ein solches Ende und wurde planmäßig zerstört. Auch dass kleinere Trümmer die Erdoberfläche erreichen, kommt immer mal wieder vor.