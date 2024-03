6:07 Uhr

Polizei sucht in Mannheim nach 7-Jährigem

In Mannheim sucht die Polizei nach einem sieben Jahre alten Jungen. Er wird den Angaben zufolge seit gestern am frühen Nachmittag vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass er vom Weg abgekommen sein könnte und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Um ihn zu suchen, setzte die Polizei in der Nacht einen Hubschrauber in der Innenstadt ein. Wer Hinweise geben kann, solle sich beim Kriminaldauerdienst Heidelberg melden - Kontaktangaben und eine Personenbeschreibung findet ihr hier.