BW-Newsticker am Morgen: Drohende Warnstreiks im ÖPNV?, Bettwanzen-Befall in BW, Urteil nach Handgranaten-Wurf erwartet

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg

9:24 Uhr Umgekippter Tanklastzug auf A6 bei Sinsheim Auf der A6 bei Sinsheim ist am Morgen ein Tanklastzug umgekippt. Die rechte Spur in Richtung Heilbronn ist gesperrt, die Bergung könnte länger dauern. Aktuell staut es sich in Richtung Heilbronn - falls ihr hier unterwegs seid, plant etwa eine halbe Stunde mehr Zeit ein. Laut Polizei hatte der Lkw einen ungefährlichen Harnstoff geladen. Die Feuerwehr hat den Diesel aus dem Tank der Zugmaschine abgepumpt.

8:13 Uhr Warnstreiks bei der Postbank Warnstreiks sind diese Woche nicht nur bei der Bahn ein Thema, auch bei der Postbank wird die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft ver.di hat dazu bundesweit aufgerufen und rechnet mit hoher Beteiligung. In Baden-Württemberg sind davon flächendeckend alle 80 Filialen der Postbank Filialvertrieb AG betroffen. Für die Kundschaft könnte das heute und morgen geschlossene Filialen und längere Wartezeiten bei Servicehotlines bedeuten. Ver.di fordert vom Arbeitgeber, der Deutschen Bank, 15,5 Prozent mehr Lohn und einen längeren Kündigungsschutz für die Beschäftigten. Sendung am Mi. , 6.3.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:57 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen in BW Es ist einiges los auf den Straßen. Vorsicht an zwei ungesicherten Unfallstellen: Einmal auf der A81 Singen Richtung Stuttgart in der Einfahrt Herrenberg auf dem Beschleunigungsstreifen (hier staut es sich auf sechs Kilometern) und außerdem auf der B27 Stuttgart Richtung Tübingen zwischen Aichtalbrücke und Waldorfhäslach auf der linken Spur. Geduld braucht ihr außerdem auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim-Nord an der Baustelle, hier dauert es etwa eine halbe Stunde länger. Alle weiteren Meldungen findet ihr hier und jederzeit in der SWR Aktuell-App: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:51 Uhr Bettwanzen-Befall in Baden-Württemberg Na, gut geschlafen? In der Region Heilbronn-Franken zumindest kann das derzeit nicht jeder behaupten: Bettwanzen sind hier auf dem Vormarsch. In Deutschland galten sie lange als fast ausgestorben. Doch nun sprechen Schädlingsbekämpfer in der Region von einem Befall nie dagewesenen Ausmaßes. Mitgebracht werden die wenige Millimeter kleinen Tierchen derzeit wohl oft aus dem Skiurlaub. Sie können sich in der Wohnung auch in Randleisten und Steckdosen verstecken. Nachts werden sie aktiv und saugen Blut - das ist für Menschen zwar ungefährlich, aber doch sehr unangenehm. Wie die Insekten bekämpft werden können und worauf ihr im Urlaub achten solltet, lest ihr hier: Heilbronn-Franken Schädlingsbekämpfer melden Rekordeinsatzzahlen Mehr Bettwanzen in Privathaushalten: Region Heilbronn-Franken mit deutlichem Anstieg Lange galten Bettwanzen in Deutschland als fast ausgestorben, nun kommen sie in der Region Heilbronn-Franken immer mehr vor. Experten sprechen von so vielen Fällen "wie noch nie". 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:36 Uhr Hunderte Intensivtäter abgeschoben Vor sechs Jahren wurde in Baden-Württemberg der sogenannte Sonderstab Gefährliche Ausländer gegründet. Seitdem hat das Land auf dessen Betreiben hin 418 Straftäter und andere Intensivtäter aus dem Ausland abgeschoben. Allesamt wurden sie als ausreisepflichtig und gefährlich eingestuft. Migrations-Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) zieht eine positive Bilanz zur Arbeit des Sonderstabs: "Das sind geringe Zahlen, aber das sind genau die Menschen, die das Sicherheitsgefühl objektiv und auch subjektiv gefährden." Kritik hingegen kommt vom Verein Flüchtlingsrat Baden-Württemberg: "Allein der Begriff 'Stabstelle Gefährliche Ausländer' schüre rassistische Ressentiments", kritisiert Co-Geschäftsführerin Anja Bartel. Insgesamt wurden vergangenes Jahr bei 36.319 registrierten Asylsuchenden 2.099 Menschen aus Baden-Württemberg ausgewiesen. Sonderstab Gefährliche Ausländer Abschiebung von Straftätern: Hunderte Intensivtäter aus BW ausgewiesen In den letzten sechs Jahren wurden mehr als 400 ausländische Straftäter aus Baden-Württemberg abgeschoben, auf Betreiben des Sonderstabs Gefährliche Ausländer. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:23 Uhr Equal Pay Day: Verdienstunterschied in BW am größten Noch immer verdienen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen deutlich weniger Geld. Darauf will heute der "Equal Pay Day" aufmerksam machen. Laut Statistischem Landesamt ist der Unterschied in Baden-Württemberg besonders groß. Im Schnitt verdienten sie vergangenes Jahr 5,96 Euro weniger pro Stunde als Männer. Die Verdienstlücke (auch Gender Pay Gap genannt) lag damit bei 22 Prozent, drei Prozentpunkte über dem bundesweiten Wert. Das es diesen Unterschied gibt, liegt vor allem daran, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer und häufiger in Branchen, in denen schlechter bezahlt wird. Mehr über die Gründe dafür lest ihr hier: Baden-Württemberg Am 6. März ist Equal Pay Day Nach wie vor Verdienstunterschied von Frauen und Männern in BW am größten Noch immer verdienen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen deutlich weniger Geld. Laut Statistischem Landesamt ist der Unterschied in Baden-Württemberg besonders groß. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

7:02 Uhr "Das ist doch Wahnsinn" - Reaktionen nach Angriff auf Grünen-Kandidaten in Amtzell Immer wieder werden Politikerinnen und Politiker angegriffen. 2.800 solcher Straftaten gab es in Deutschland allein 2023 laut vorläufiger Bilanz der Bundestagsverwaltung. Vergangenen Dienstag wurde ein Kandidat der Grünen in Amtzell (Kreis Ravensburg) von einem Mann niedergeschlagen. Wenige Tage zuvor hatte das Opfer seine Kandidatur bei der Kommunalwahl bekannt gegeben. Die Polizei ermittelt noch, nennt einen politischen Hintergrund naheliegend. Die Bestürzung in der 4.000-Einwohnergemeinde ist jedenfalls groß - wie mein Kollege Alfred Knödler berichtet:

6:47 Uhr Kretschmann für Verschiebung von Cannabis-Freigabe Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert eine Verschiebung der geplanten Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Zwar spricht er sich klar für eine Legalisierung von Cannabis aus, übt allerdings Kritik: "Weil dieses Gesetz in vielen Fragen in dieser Zeit schwer oder gar nicht umsetzbar ist", sagt Kretschmann. Unter anderem seien die Polizeikontrollen nicht so schnell zu realisieren. Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) warnt, der Gesetzentwurf der Ampel-Regierung sei nicht nur eine schlechte Idee, sondern angesichts zu kurzer Fristen nicht umsetzbar. Gentges hält das Gesetz auch für eine Mehrbelastung der Justiz, da Ermittlungsmöglichkeiten eingeschränkt und mehr Arbeit für Staatsanwaltschaften und Gerichte anfallen würden. Baden-Württemberg Knackpunkt sind Kontrollen Kretschmann spricht sich für spätere Cannabis-Legalisierung aus Grundsätzlich ist der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann für die Legalisierung von Cannabis. Wegen offener Fragen will er die Einführung jedoch verschieben.

6:35 Uhr Autofahrer keilen betrunkenen Unfallfahrer ein Zwei Autofahrer haben gestern auf einer Bundesstraße im Landkreis Waldshut einen betrunkenen Unfallfahrer aufgehalten. Sie verfolgten den Mann einige Hundert Meter und keilten ihn mit ihren Fahrzeugen ein, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden hätten souverän gehandelt, der Verkehr habe das Manöver den Erkenntnissen zufolge zugelassen. Der 40-Jährige Unfallfahrer sei mit beinahe zwei Promille stark betrunken gewesen. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest und ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung im Zusammenhang mit Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. Er war in Bad Säckingen auf die Bundesstraße 34 abgebogen und hatte dabei den Angaben nach das Auto eines 75-Jährigen übersehen. Der Senior wurde beim Zusammenstoß der Fahrzeuge schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft, ob der 40-Jährige mit seinem Wagen mit Schweizer Zulassung weitere Menschen gefährdet hat. Sendung am Mi. , 6.3.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:18 Uhr Urteil nach Handgranatenwurf erwartet Vergangenen Sommer soll ein Mann auf einem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) eine Handgranate in Richtung einer Trauergemeinde geworfen haben - im Zuge eines seit Längerem tobenden Bandenkriegs. Im Prozess bekannte sich der Angeklagte bereits schuldig. Heute will das Landgericht Stuttgart ein Urteil verkünden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben Haftstrafen von 13 und 11 Jahren unter anderem wegen versuchten Mordes gefordert. Der damals 23-Jährige soll die Handgranate geworfen haben, weil der Trauergemeinde zahlreiche Anhänger der verfeindeten Gruppe angehört haben sollen. Mindestens 15 Menschen wurden verletzt, einige schwer. Nur durch einen glücklichen Zufall war die Granate nach Aussage der Ermittler an einem Ast abgeprallt und entfernt von der Trauergemeinde explodiert. Der Angeklagte hatte mitteilen lassen, die Anklage sei zutreffend. Die Details zu dem Fall und mehr zum bisherigen Prozessverlauf könnt ihr hier nachlesen: Stuttgart Bandenkriminalität im Raum Stuttgart Prozess zur Handgranate auf dem Friedhof Altbach: Angeklagter gesteht Ein 23-Jähriger soll die Handgranate auf einem Friedhof in Altbach geworfen haben. Nun steht er wegen versuchten Mordes vor Gericht. Und bekennt sich schuldig. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:14 Uhr So wird heute das Wetter in BW Ein Regenschirm ist heute ein sinnvolles Accessoire, wenn ihr aus dem Haus geht. Denn abgesehen von ein paar Sonnenstrahlen am Oberrhein, dominiert in Baden-Württemberg ein grauer Himmel, aus dem es immer wieder regnet und schneit. Erst am Nachmittag zieht der Regen Richtung Osten ab. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad auf der Alb und 11 Grad in der Kurpfalz. Die kommenden Tage wird es dann wieder freundlicher, vor allem am Freitag dürfen wir uns in weiten Teilen des Landes auf viel Sonne und Temperaturen im zweistelligen Bereich freuen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,4 MB | MP4)

6:09 Uhr Das wird heute wichtig Zwei rivalisierende Gruppen führen seit Monaten eine gewalttätige Fehde im Raum Stuttgart. Höhepunkt war ein Handgranaten-Anschlag auf eine Trauergemeinde in Altbach bei Esslingen. Heute soll das Urteil in dem Prozess fallen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Im Güterverkehr soll der Ausstand heute um 18 Uhr beginnen. Im Personenverkehr ist der Arbeitskampf von morgen 2 Uhr bis Freitag 13 Uhr geplant. Heute ist der sogenannte Equal Pay Day. An diesem internationalen Aktionstag wird darauf aufmerksam gemacht, dass Frauen und Männer immer noch sehr unterschiedlich bezahlt werden. Das gilt auch für Baden-Württemberg: Hier verdienten Frauen laut Statistischem Landesamt im vergangenen Jahr durchschnittlich rund ein Fünftel weniger pro Stunde als Männer.

6:03 Uhr Warnung vor Glätte am Morgen in BW Bei all den Frühblühern, die bereits die Wiesen zieren, waren viele gedanklich schon im Frühling, doch heute gibt es nochmal einen Hauch Winter - zumindest am Morgen und in den Höhenlagen. Oberhalb von 700 Meter könnte sogar Schnee liegen. Für einige Teile des Landes warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell noch vor Glätte, vor allem im Schwarzwald, aber unter anderem auch auch in den Kreisen Reutlingen und Ravensburg. Die aktuellen Infos für eure Region bekommt ihr hier: Karte wird geladen ... Wird geladen ... Regionale Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. In der Wochenvorhersage und dem Warnlagebericht für die nächsten 24 Stunden wird dargestellt, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist. Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können.

