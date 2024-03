Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

9:45 Uhr Community diskutiert über größten Solarpark in BW Ein Blick in die Sozialen Netzwerke: Auf Facebook und Instagram diskutiert unsere Community über den größten Solarpark Baden-Württembergs, den der Energieversorger EnBW in Langenenslingen (Kreis Biberach) bauen will. Ab Mitte kommenden Jahres sollen so 30.000 Dreipersonenhaushalte mit Strom versorgt und rund 54.000 Tonnen CO₂ jährlich eingespart werden. Einige Userinnen und User halten das für eine gute Idee, etwa weil die Wiesen unter den Solarpaneelen auch von Schafen beweidet werden sollen. Viele andere sind allerdings nicht überzeugt von dem Projekt, sprechen von Verschandelung der Natur und fragen, warum nicht erst sämtliche Industriehallen und andere Dächer mit Photovoltaik-Anlagen versehen werden.

9:25 Uhr Familienplanung bei den Eisbären im Karlsruher Zoo Der Karlsruher Zoo hat eine neue Bewohnerin bekommen. Seit gestern lebt dort das Eisbärenweibchen Nuka aus Belgien. Zusammen mit Kap, dem männlichen Eisbären im Zoo, soll das Paar für Nachwuchs sorgen. Nuka wurde im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) nach Karlsruhe gebracht. Kap ist bereits seit vergangenen Sommer wieder in Karlsruhe und gilt als einer der genetisch besonders wertvollen Eisbären im EEP. Er hat sich bislang nur einmal fortgepflanzt, Nuka hat noch keinen Nachwuchs. Karlsruhes Zoodirektor Matthias Reinschmidt sagte, man sei absolut glücklich, ein Paar zu haben, mit dem man züchten dürfe. Das Bärenpaar bleibt laut Zoo erst einmal getrennt. Wann Nuka und Kap im Gehege zueinander gelassen werden, hängt von ihrem Verhalten ab. Hoffen wir mal, dass die beiden sich auch leiden können.



9:05 Uhr Behinderungen im Berufsverkehr auf den Straßen in BW Inzwischen hat der Berufsverkehr auf den Straßen im Land deutlich zugenommen. Besonders viele Staus und Behinderungen gibt es rund um Stuttgart. So hat es etwa auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Kreuz Stuttgart und Dreieck Leonberg gekracht. Die Folge sind fünf Kilometer Stau und eine Verzögerung von rund 20 Minuten. Auch auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Gärtringen und Böblingen/Sindelfingen stockt der Verkehr auf zehn Kilometern. Auf der B36 Karlsruhe - Rastatt zwischen Forchheim und Mörsch ist die Ampelanlage außer Betrieb. Dort ist nur eine Spur frei.

8:28 Uhr Pro Bahn fordert Streikfahrplan von GDL Dass auf Bahn- und Flugreisende eine stressige Woche zukommt, wisst ihr ja bereits. Dass die Gewerkschaft der Lokführer, GDL, dann auch noch sogenannte Wellenstreiks angekündigt hat, führt bei vielen Bahnkunden zu Unmut. Wellenstreiks bedeutet: viele kürzere und teils spontane Arbeitsniederlegungen hintereinander. Fahrgäste könnte diese neue Strategie vor dem Antritt ihrer Reise kalt erwischen. Denn das Vorgehen könnte verhindern, dass die Bahn vor Streikbeginn Notfallfahrpläne erstellen kann. Das ärgert den Fahrgastverband Pro Bahn. Dessen Vertreter Karl-Peter Naumann erklärte gerade im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass unangekündigte Streiks nicht das richtige Vorgehen seien. Vielmehr sei das ein Schlag ins Gesicht der Reisenden und würde das letzte Verständnis für die Streiks "auf Null bringen". Stattdessen forderte er einen Streikfahrplan.

8:10 Uhr Fachleute beraten in Karlsruhe über Hagel und die Konsequenzen In Karlsruhe beginnt heute die Europäische Konferenz zur Hagelforschung. Drei Tage lang treffen sich rund 180 Klimaexpertinnen und -experten sowie Versicherungsfachleute am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), um sich über das Wetterphänomen auszutauschen.

Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den meisten Hagelniederschlägen. Am KIT wird schon viele Jahre darüber geforscht. Großer Wunsch aller Konferenzteilnehmenden wäre eine bessere Vorhersage der Hagelunwetter. Denn das Phänomen tritt oft kleinflächig auf. Außerdem lässt sich nur kurze Zeit davor sagen, wo genau es hageln wird. Klimafachleute und Versicherer tauschen dafür Daten miteinander aus. Neben der Vorhersage beschäftigt sich die Konferenz auch mit der Vermeidung von Schäden.



7:38 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen in BW Ein paar Unfälle sorgen heute Morgen schon für einige Behinderungen auf den Straßen im Land. So ist etwa auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Oberelchingen (Kreis Neu-Ulm) und Ulm-Ost ein Lkw in einen Baustellenanhänger gefahren. Der Lkw muss abtransportiert werden. Hier gibt es drei Kilometer Stau ab dem Kreuz Ulm/Elchingen. Auch auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe gab es bei Freiburg einen Unfall, die Unfallstelle ist noch nicht gesichert. Am längsten staut es sich im Augenblick auf der A8 München Richtung Stuttgart zwischen Esslingen und Stuttgart-Plieningen, und zwar auf acht Kilometer, ebenfalls wegen eines Unfalls.

7:27 Uhr Patentanmeldungen: Unternehmen aus BW sind Spitzenreiter Innovationsmotor Baden-Württemberg: Nach einem jahrelangen Rückgang melden deutsche Unternehmen wieder mehr Patente an. Das hat das deutsche Patentamt mitgeteilt. Im vergangenen Jahr waren es demnach rund 20.000 Patente, die angemeldet wurden - 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Eine Sprecherin sagte, es zeige, dass die deutschen Unternehmen wieder innovativ seien. Die meisten Patente haben die baden-württembergischen Firmen Bosch und Mercedes-Benz eingereicht. Am bedeutendsten ist laut Patentamt nach wie vor der Maschinenbau mit 40 Prozent aller Anmeldungen.

7:06 Uhr Forscher vom Bodensee: Ältere Störche kommen schneller ans Ziel Die Älteren werden die ersten sein: Zumindest gilt das offenbar bei Weißstörchen. Forscherinnen und Forscher der Uni Konstanz und des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell haben herausgefunden, dass während eines Vogelzugs Weißstörche mit zunehmendem Alter schneller ans Ziel gelangen. Das liege jedoch nicht daran, dass sie leistungsfähiger seien, so die Fachleute. Die Tiere würden über die Jahre einfach die besten Zugrouten in den Süden und zurück lernen. Die Forschenden hatten dutzende Störche mit GPS-Sendern ausgestattet und Flugrouten, Timing und Tempo ausgewertet. Das Ergebnis: Jüngere Tiere starten im Herbst früher und landen später als ältere Artgenossen.

6:55 Uhr Bundeskanzler Scholz besucht Nordschwarzwald Olaf Scholz setzt heute seinen Besuch in Baden-Württemberg fort. Am Morgen geht es zunächst zum Möbel- und Baubeschlägehersteller Häfele in Nagold (Kreis Calw). Dort will sich der Kanzler unter anderem mit Beschäftigten und dem Betriebsrat austauschen. Danach nimmt Scholz in Nagold auf Einladung der SPD-Kreisverbände Calw und Freudenstadt an einem Bürgerdialog teil - gemeinsam mit der SPD-Bundesvorsitzenden und Wahlkreisabgeordneten von Calw/Freudenstadt, Saskia Esken. Zum Abschluss des Kanzler-Besuchs geht es nach Calw: Dort besucht Scholz das Kommando Spezialkräfte (KSK). Gestern hatte Scholz zunächst eine Schule in Sindelfingen (Kreis Böblingen) und danach das Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk besucht und am Nachmittag den Vakuumtechnik-Hersteller Schmalz in Glatten (Kreis Freudenstadt) besichtigt. In der Nähe des Firmengeländes protestierten Landwirte mit hupenden Traktoren. Sendung am Di. , 5.3.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:44 Uhr So wird heute das Wetter in BW Leider bleibt das Wetter in Baden-Württemberg auch heute ungemütlich und nass. Heute Morgen liegen die Temperaturen zwischen drei und sieben Grad, örtlich gibt es Regen und Nieselregen. Nur wenig besser sind die Aussichten für den Nachmittag: Es wird ein bisschen wärmer, aber auf mehr als elf Grad dürfen wir nicht hoffen. Der Wind weht heute schwach.

6:35 Uhr Ab Donnerstag wieder Streiks bei der Bahn Wenn ihr Ende der Woche eine Reise per Bahn vorhabt, solltet ihr damit rechnen, dass nicht alles wie geplant läuft. Denn ab Donnerstag wird wieder gestreikt - und das wird in den kommenden Wochen wohl so weitergehen. Der erste Streik beginnt im Personenverkehr am Donnerstagmorgen und endet Freitagmittag. Das kündigte Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, gestern an. Das Flugzeug dürfte allerdings auch keine Alternative sein. Denn die Gewerkschaft ver.di hat das Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag ebenfalls zu Warnstreiks aufgerufen.

6:12 Uhr Polizei sucht Verdächtigen nach Messerattacke am Bruchsaler Bahnhof Ein Mann ist gestern Nachmittag am Bahnhof in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte eine Polizeisprecherin vergangene Nacht mit. Zeitweise habe ihn die Polizei mit einem Hubschrauber gesucht. Das Opfer wurde in einer Klinik operiert, hieß es weiter. Die Polizei gehe von einer Auseinandersetzung zwischen den beiden aus. Zuvor war ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Weil er aber wohl mit der Tat nicht in Verbindung stand, wurde er freigelassen.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Bei seinem zweitägigen Baden-Württemberg-Besuch will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute auch das Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw besuchen. Dabei soll es laut KSK unter anderem um die sicherheitspolitische Situation und die Zusammenarbeit zwischen KSK und NATO gehen. Der Kanzler wird sich dabei sowohl mit der Leitung als auch mit Soldatinnen und Soldaten austauschen. In Karlsruhe beginnt die dreitägige Europäische Konferenz zur Hagelforschung. Fachleute privater und öffentlicher Wetterdienste sowie Vertreterinnen und Vertreter von Versicherungen und Ingenieurbüros beraten darüber, wie Hagelstürme entstehen, wie sie mit dem Klimawandel zusammenhängen, wie man sie besser vorhersagen kann und wie sich Schäden vermeiden lassen. Nach den schweren Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart beginnt heute ein zweites Verfahren. Dem 26-jährigen angeklagten Eritreer wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Er soll mit 20 bis 30 weiteren Menschen im vergangenen September versucht haben, eine Polizeikette zu überwinden. Außerdem soll er faustgroße Steine in Richtung der Polizei geworfen haben. Vergangene Woche wurde bereits ein 29-Jähriger zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.