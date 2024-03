15 Jahre nach dem Amoklauf: Wie Winnenden der Opfer gedenkt

Am 11. März 2009 tötete ein 17-Jähriger in Winnenden 15 Menschen und sich selbst. Es ist auch nach 15 Jahren eine schwer fassbare Tat.

Die Stadt Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gedenkt am Montag der Opfer des Amoklaufs vom 11. März 2009. Um 9:33 Uhr läuten die Kirchenglocken. Um diese Uhrzeit ging vor 15 Jahren der erste Notruf bei der Polizei ein. Die Gedenkfeier findet nach dem Läuten der Glocken am "Gebrochenen Ring", der öffentlichen Gedenkstätte im Stadtgarten Winnenden, statt.

Namen der Opfer werden vorgelesen

Unter anderem werden die Namen aller 15 Opfer von Winnenden und Wendlingen (Kreis Esslingen) vom Jugendgemeinderat verlesen. Auch die Opfer weiterer Amoktaten, extremistischer Gewalt und kriegerischer Auseinandersetzungen sollen in das Gedenken einbezogen werden. Es folgt ein gemeinsames Gebet mit Pfarrerin Heike Bosien. Die Gedenkveranstaltung wird auch musikalisch begleitet.

Menschenkette rund im die Schule

Die Abschlussklassen der Albertville-Realschule (an der der Amoklauf begann), die Schulleitung und einige Lehrerinnen und Lehrer werden an dieser Gedenkfeier teilnehmen. Andere Schülerinnen und Schüler, sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer wollen eine Menschenkette rund um die Schule bilden.

An der Schule selbst gibt es am 11. März wieder mehrere Veranstaltungen. Die Schülerinnen und Schüler gedenken im Rahmen des jährlichen Gewaltpräventionstages der Opfer der Amoktat. Außerdem wollen sie sich in ihren Klassengemeinschaften Gedanken zu einem wertschätzenden und friedlichen Miteinander machen.

Gedenksteine liegen am 11.03.2010 nach der Gedenkfeier für den Amoklauf in Winnenden vor der Albertville-Realschule dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Marijan Murat

Eltern von Opfern wollen das Gespräch mit Schülern suchen

Angehörige der Opfer, ehemalige Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Förderer und Freunde der Albertville-Realschule sind nach der Gedenkfeier im Stadtgarten zum Besuch des schulischen Gedenkraumes eingeladen. Außerdem sind Gespräche im Schulcafé möglich. Ein besonderer Wunsch einzelner Eltern von Opfern ist es, auch mit Schülerinnen und Schülern der betroffenen Klassen ins Gespräch zu kommen.

Es sei wichtig, aus der speziellen Geschichte der Schule etwas für die Zukunft mitzunehmen, sagte Schulleiter Sven Kubick im Vorfeld des 15. Jahrestages des Amoklaufs. Auch wenn es schwierig sei, denn die Tat sei "eine völlig irrsinnige Tat" gewesen.

Wir können aufeinander achten - schauen, wie geht es meinem Mitschüler, wie geht es meiner Mitschülerin?

Wichtig sei auch der Umgang miteinander in sozialen Netzwerken so Sven Kubick weiter. Da gebe es immer mehr Themen, die man auch in der Schule ansprechen müsste, um ein gutes Miteinander zu ermöglichen.

Im weiteren Verlauf des Tages finden ökumenische Gottesdienste in der Schlosskirche (10 Uhr), der Peterskirche Weiler zum Stein (18:30 Uhr) und der St. Karl Borromäus Kirche (19 Uhr) statt.

Täter erschoss 15 Menschen und sich selbst

Nahe der Gedenkstätte erschoss 2009 der 17-jährige Tim K. an der Albertville-Realschule Winnenden acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen. Auf seiner Flucht tötete er einen Gärtner am Zentrum für Psychiatrie sowie einen Verkäufer und einen Kunden eines Autohauses in Wendlingen. Am Ende erschoss sich der Täter selbst.

Die Tat hatte unterschiedliche Folgen: So wurde beispielsweise das Waffenrecht in Deutschland verschärft und die Zahl der Schulpsychologen verdoppelt. Der Vater des Amokläufers wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Als Sportschütze hatte er seine Waffen nicht ordnungsgemäß weggesperrt. Die Familie hat an einem anderen Ort ein neues Leben mit neuer Identität angefangen. Auch die Berichterstattung der Medien war stark in der Kritik.