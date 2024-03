Nach Kuhn kommt Zinser: Eine Chance für Bad Mergentheim?

per Mail teilen

Nach einer kurzen Umbauzeit öffnet am Dienstag das Modehaus Zinser in Bad Mergentheim. Die Stadtverwaltung erhofft sich davon einen neuen Schub für die Innenstadt.

Ab Dienstag gibt es in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ein neues Modegeschäft. Die Firma Zinser aus Tübingen eröffnet im ehemaligen Modehaus Kuhn, das zum Jahreswechsel nach 56 Jahren schließen musste. Die Zinser Gruppe hatte das Traditionshaus übernommen und in den vergangenen Monaten umgebaut.

Aufatmen durften auch die Angestellten: Wer wollte, durfte bleiben, sagt der Sprecher der Geschäftsführung, Christian Klemp. Rund 20 ehemalige Kuhn-Angestellte haben das Angebot angenommen, 20 neue Mitarbeitende wurden noch eingestellt. Jetzt habe man ein motiviertes Team, das sich auf Kundschaft freue, so Klemp weiter.

Umbau für 1,5 Millionen Euro: Neue Farbkonzepte und ein klares Wegenetz

Innen wurde das Haus komplett neu gestaltet, sagt Christian Klemp. Neue Farbkonzepte und ein klares Wegenetz sollen Kundinnen und Kunden aller Altersgruppen ansprechen. Das Haus, das die Firma Zinser gekauft hatte, wurde für 1,5 Millionen Euro umgebaut. Eine große Investition und damit auch ein mutiger Schritt in unsicheren Zeiten.

Wir sind ein konsequent schwäbisches Unternehmen. Wir sind schon bereit, finanziell Risiken einzugehen - aber nicht zu große.

Innenstädte vor dem Aussterben? Bad Mergentheim hofft auf neuen Schub

Denn während viele Innenstädte mit Leerständen kämpfen und immer mehr Geschäfte schließen, hat sich Zinser für eine Neueröffnung entschieden. Dadurch hofft jetzt auch die Stadtverwaltung auf eine stärkere Belebung in der Innenstadt.

Mit einer Verkaufsfläche von 4.000 Quadratmetern ist es das größte Modehaus in der Stadt, mitten im Zentrum. Und natürlich versprechen sich auch die umliegenden Geschäfte am Marktplatz oder in der Burgstraße wieder mehr Kunden.

Der große Unterschied zum Online-Kauf: Die persönliche Beratung

Erfolg verspricht sich das Modehaus Zinser auch aufgrund der persönlichen Beratung, so Klemp. Diese mache den großen Unterschied zu Online-Käufen und stärke das Vertrauensverhältnis zu den Kundinnen und Kunden.