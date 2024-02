Süßwarenfirma Hussel mit Geschäften in der Region insolvent

Die Süßwarenfirma Hussel ist zum zweiten Mal pleite. Was das für die Filialen in Heilbronn und in Schwäbisch Hall bedeuten könnte, ist noch unklar.

Die Süßwarenfirma Hussel, die auch in Heilbronn und in Schwäbisch Hall jeweils ein Geschäft in der Innenstadt betreibt, ist insolvent. Ein Anwalt aus Hamburg wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Es ist bereits das zweite Insolvenzverfahren für das Unternehmen aus Schleswig-Holstein, zu dem auch die Kaffeemarke Arko gehört. Bereits 2021 hatte der Süßwarenhändler als Folge der Corona-Krise eine Insolvenz in Eigenregie beantragt und sich letztlich retten können. Zu hohe Rohstoff- und Personalkosten Als Grund für die erneute Insolvenz nennt das Unternehmen jetzt gestiegene Rohstoff- und Personalkosten. Die Gehälter der Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld gesichert, heißt es. Der Geschäftsbetrieb der Filialen werde fortgeführt.