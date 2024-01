Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

9:37 Uhr Özdemir: Halbzeitbilanz als Landwirtschaftsminister Welche Note würdet ihr Bundeslandwirtschaftminister Cem Özdemir (Grüne) aus Baden-Württemberg nach zwei Jahren im Amt geben? "Politisch herzlich wenig passiert", überschreibt meine NDR-Kollegin Oda Lambrecht ihren Artikel zu Özdemirs Amtszeit. Vor rund zwei Jahren sei er angetreten, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten, schreibt sie. "Er wollte unter anderem dafür sorgen, dass in Deutschland weniger Nutztiere gehalten werden und diese auch besser. Hat der Grünen-Politiker seine Ziele erreicht?" Lest hier ihre Özdemir-Halbzeitbilanz auf Tagesschau.de: Kritik an Agrarminister Özdemir Agrarminister Özdemir: Welche Ziele konnte er bisher erreichen? Mehr Bio, bessere Tierhaltung, kein Glyphosat - mit diesen Zielen ist Landwirtschaftsminister Özdemir vor rund zwei Jahren angetreten. Was hat der Grünen-Politiker erreicht? Von O… Den Film zum Artikel "Die Bauern und ihr Minister" seht ihr heute um 21:45 Uhr im Ersten in "Panorama" und bereits ab 18 Uhr in der ARD-Mediathek.

9:15 Uhr Gegenstände auf Autobahn geworfen - Urteil erwartet Heute wird am Landgericht Mannheim ein Urteil im "Hammerwerfer-Prozess" erwartet: Zwei junge Männer sollen im Mai 2022 in der Neckarstadt-West einen Hammer, mehrere Hanteln und einen Stein auf fahrende Autos und Lkw geworfen haben. DNA-Spuren haben die Polizei zu den mutmaßlichen Tätern geführt. Ein Mensch wurde durch die Würfe leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht in vier Fällen davon aus, dass die beiden Männer heimtückisch gehandelt haben. Sie hätten billigend in Kauf genommen, dass dabei jemand sterben könnte. Den beiden zur Tatzeit 17- und 18-jährigen Männern wird deshalb versuchter Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie gefährliche und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess für die beide Angeklagten jeweils Freiheitsstrafen von vier Jahren und sechs Monaten gefordert. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Antrag, bat das Gericht jedoch um mildere Freiheitsstrafen. Die Angeklagten haben die Vorwürfe im Prozess eingeräumt.

8:59 Uhr Rückblick: Insta-Live zur Wetterlage Gestern waren wir für euch überall in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs, um über die Wetterlage und die Auswirkungen zu berichten. Unseren Instagram-Livestream von gestern könnt ihr auch heute noch nachschauen, wenn ihr sehen wollt, was so alles los war:

8:45 Uhr Podcast-Empfehlung: "Die AIDS-Leugner" Ich habe neulich zufällig im Radio von diesem Podcast gehört. Seither lässt mich die Geschichte nicht mehr los: "Die AIDS-Leugner - Der fatale Irrweg der Christine Maggiore" erzählt von einer Querdenkerin. So würde man sie zumindest in Deutschland heute wohl nennen. Ihre Geschichte beginnt aber 1992 - als AIDS noch ein Todesurteil bedeutet und bei einer Frau, die nach dem Schock der Diagnose über die Jahre zu einer glühenden Leugnerin der Krankheit wird. Das geht soweit, dass Maggiore sogar die später entdeckten Behandlungsmöglichkeiten für ihre Erkrankung verteufelt. AIDS betrachten sie und andere Leugner als eine Verschwörung von US-Regierung und Pharmaindustrie. Und finden damit zahlreiche Anhänger. Von den Foo Fighters bis zum damaligen Vizepräsidenten von Südafrika. Eine unglaubliche Geschichte, die zeigt, dass vieles von dem, was wir während der Corona-Krise erlebt haben, schon einmal so ähnlich für viel Leid gesorgt hat. Packend erzählt von Christopher Weingart und Jonas Reese vom Deutschlandfunk. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.

8:26 Uhr Sanieren oder Neubau: Was passiert mit Baden-Württembergs höchstem Rathaus? Mehr als 70 Meter ist das Rathaus in Lörrach hoch - und damit das höchste in Baden-Württemberg. Was geschieht aber mit diesem Rathaus: Sanieren oder ein Neubau? Der parteilose Oberbürgermeister Jörg Lutz hat sich gestern Abend bei einer Einwohnerversammlung dazu geäußert. Er will dem Gemeinderat vorschlagen, das Hochhaus der Stadtverwaltung zu sanieren und nicht durch einen Neubau zu ersetzen. "Es ist nicht lustig, wenn man bei 14 Grad im Büro sitzen und arbeiten soll". Mit diesem Satz und dem Beispiel der gerade ausgefallenen Heizung unterstrich Jörg Lutz den Sanierungsbedarf im 50 Jahre alten Rathaus-Hochhaus. Eine Sanierung soll geschätzt etwa 45 Millionen Euro kosten, ein Neubau wohl fast 70 Millionen Euro. Die Entscheidung trifft aber der Gemeinderat. Wegen der großen Bedeutung hat der Oberbürgermeister dessen Sitzung auf den 29. Februar und damit auf einen Schalttag gelegt. Das Lörracher Rathaus ist ein teurer Sanierungsfall. SWR Matthias Zeller Sendung am Do. , 18.1.2024 8:00 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten

8:21 Uhr Landtagspräsidentin Aras: AfD-Parteiverbot prüfen Seit dem Bekanntwerden eines Treffens von AfD-Politikern mit Rechtsextremen in Potsdam hat die Diskussion über ein AfD-Verbot Fahrt aufgenommen. In mehreren deutschen Städten - gestern auch in Freiburg - gehen gerade Tausende gegen Rechts auf die Straße. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" sagte BW-Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) nun, sie sei froh, dass erste Landesverbände der AfD von Sicherheitsbehördern als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. "Eigentlich müsste das jetzt für die Bundespartei folgen." Ein Parteiverbot sei zu Recht an sehr hohe Hürden gebunden, "es sollte aber auf jeden Fall geprüft werden", so Aras weiter. Ein Verbot könne allerdings die Gesinnung hinter der Partei nicht verschwinden lassen. Alle seien nun gefordert, klare Haltung zu zeigen. "Rassismus gefährdet unsere Demokratie und ist kein Problem von mir persönlich oder von Menschen aus Zuwanderungsfamilien. Es geht um die Werte von uns allen."

7:36 Uhr Deutschland und die Welt Werfen wir einen Blick auf die Nachrichtenlage jenseits von Baden-Württemberg: Wie schon erwähnt wird heute vor allem in der Mitte Deutschlands massenweise Neuschnee erwartet. Auf manchen Autobahnen und am Frankfurter Flughafen sorgt das Winterwetter für Einschränkungen. Im britischen Unterhaus ist ein umstrittenes Gesetz angenommen worden: Es sieht vor, Asylbewerberinnen und -bewerber unabhängig von ihrem Herkunftsland und ohne Prüfung ihres Asylanspruchs nach Ruanda abschieben zu können. Das ist nicht nur teuer (450 Millionen Euro soll die Ruanda-Politik schon gekostet haben), sondern gefährdet auch den internationalen Ruf Großbritanniens in Sachen Menschenrechte. Der konservative Premier Rishi Sunak dürfte das verabschiedete Gesetz aber als Erfolg verbuchen, konnte er doch eine Revolte in den eigenen Reihen verhindern. US-Streitkräfte haben in der Nacht erneut Ziele im Jemen angegriffen. Mit dem militärischen Vorgehen wollen Washington und seine Partner die Huthi-Miliz abschrecken. Diese verübte seit November eine Reihe von Angriffen auf Schiffe im Golf von Aden und im Roten Meer, um nach eigener Darstellung die militant-islamistische Hamas im Gaza-Krieg gegen Israel zu unterstützen. Der von den Huthi-Rebellen betriebene Fernsehsender Al-Masirah sprach von einer erneuten "amerikanisch-britischen Aggression". Ziele seien unter anderem die Hafenstadt Hodeida und die Stadt Tais gewesen.

7:23 Uhr Juristisches Nachspiel der Bauernproteste Ich hatte euch ja schon berichtet, wie das Innenministerium die Bauernproteste im Land mit etwas zeitlichem Abstand einordnet. Zur eher positiven Bilanz gibt es aber natürlich auch Ausnahmen. In der Region Stuttgart laufen einzelne Ermittlungsverfahren, weil Blockaden und Protestaktionen nicht angemeldet waren. In Böblingen erwartet eine 20-jährige Landwirtin eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Mahnwache des Landesbauernverbands Baden-Württemberg in Stuttgart vergangene Woche. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

7:18 Uhr Verkehrslage im Land Auf der A5 Richtung Basel zwischen Lahr und Rust müsst ihr Geduld mitbringen. Ein defekter Schwertransport verursacht aktuell 5 Kilometer Stau. Auch auf der A8 gibt es Stau - Richtung München zwischen Wendlingen und Kirchheim Teck-Ost stockt der Verkehr wegen einer Unfallaufnahme auf der rechten Spur auf 3 Kilometern. Kommt gut an euer Ziel!

6:58 Uhr Bodensee-Airport: Keine Lufthansa-Flüge mehr nach Frankfurt Die Lufthansa hat gestern angekündigt, vom Flughafen in Friedrichshafen keine Flüge mehr zum Drehkreuz Frankfurt anzubieten. Grund dafür seien fehlende Flugzeuge aufgrund ungeplanter Wartungsarbeiten. Für den Regionalflughafen ist das keine gute Nachricht, Geschäftsführer Claus Dieter Wehr will aber zeitnah für Ersatz sorgen: Sendung am Do. , 18.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

6:32 Uhr Ab Montag nach Vollsperrung wieder Züge zwischen Mannheim und Frankfurt Nach einer dreiwöchigen Sperrung rollen ab Montag wieder Züge auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt. Auf der Riedbahn genannten Bahnstrecke ist ab dem Sommer eine Generalsanierung geplant, dafür waren vorbereitende Arbeiten nötig. Die Generalsanierung soll am 15. Juli beginnen, bis Mitte Dezember wird die Strecke dafür erneut voll gesperrt.



Seit 1. Januar wurden unter anderem neue Rohre verlegt, die die Fundamente für Schallschutz und Oberleitungsmasten bildeten. Auch einige Weichen wurden nach Angaben der Bahn bereits erneuert. Ebenso waren erste Arbeiten an Oberleitungen und Fahrdrähten vorgesehen. Der Fernverkehr wird noch bis zum Ende der aktuellen Sperrung am Montag umgeleitet - über zwei parallel verlaufende Strecken. Für den Regionalverkehr sind bis Montag noch Ersatzbusse unterwegs, bis zu 1.000 Fahrten pro Tag hatte die Deutsche Bahn geplant.

6:15 Uhr Das Wetter in BW: Es kommt wieder Schnee Der Winter tobt sich in diesen Tagen so richtig aus: Nach dem Glatteis folgen heute nun zunächst wieder in Teilen Baden-Württembergs Regen, im Norden des Landes bereits als Schneeregen. Im Lauf des Tages geht der Regen im ganzen Land zunehmend in Schnee über. Dabei wird es kälter, die Temperaturen erreichen am Nachmittag minus 1 bis plus 7 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-TV-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (44,5 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart werden am Mittag die Ergebnisse des BW-Trends vorgestellt. Der BW-Trend ist eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR). Neben der "Sonntagsfrage" zu Parteipräferenzen geht es in der Umfrage auch um landespolitische Trends und eine Einschätzung der aktuellen Bauernproteste. Die in Künzelsau ansässige Würth-Gruppe, die mit Montage- und Befestigungsmaterial handelt, stellt heute ihre vorläufigen Jahreszahlen vor. Die versuchte Entführung eines zehnjährigen Kindes in Böblingen sorgte im Oktober vergangenen Jahres für Aufsehen. Mehrere Männer verhinderten die Tat und sollen heute dafür mit dem Sonderpreis Zivilcourage ausgezeichnet werden.

6:03 Uhr Demonstration in Freiburg gegen Rechts Mehr als 5.000 Menschen haben gestern Abend in Freiburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Politische Jugendorganisationen hatten gemeinsam zu einer Kundgebung aufgerufen. Auch Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) hielt dort eine Rede. Sendung am Do. , 18.1.2024 5:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten