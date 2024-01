Das Wetter im Südwesten

Nach frostigem Morgen Wolken und immer mehr Sonne. Höchstens minus 3 bis plus 2 Grad.

Ein Hoch bestimmt mit trockener und kalter Luft unser Wetter. Der Morgen ist frostig und örtlich neblig - Vorsicht Glätte! Am Tage wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab. Mit der Zeit wird es immer sonniger. Vereinzelt entsteht nochmal ein Schneeschauer, vor allem in Alpennähe sowie rund um Eifel und Westerwald. Es bleibt kalt mit Höchsttemperaturen zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Der Wind weht schwach aus westlicher bis nördlicher Richtung. Am Wochenende örtlich Nebel, sonst Sonne und Wolkenfelder. Morgen maximal 2, am Sonntag bis 7 Grad. Nachts bei klarem Himmel und geschlossener Schneedecke strenger Frost unter minus 10 Grad. Am Montag regnerisch, stürmisch und mild.