Schnee und Eis hat vielerorts wieder für glatte Straßen und Wege gesorgt. Was heute in Rheinland-Pfalz los war, könnt ihr in unserem Newsticker nachlesen.

21:02 Uhr Das war es mit dem Schnee-Ticker - morgen geht es "normal" weiter Gruß an alle, die bis hierhin durchgehalten haben! Wir klappen diesen zweitägigen Schnee-, Eis- und Chaos-Ticker jetzt zu. Vielen Dank fürs Mitlesen, für Reaktionen und zugesandte Bilder. Ich kann, denke ich, auch für die Kolleginnen und Kollegen sprechen, die hier zu jeder Tages- und Nachtzeit für euch die Informationen zusammengestellt haben: Es war anstrengend, aber es hat vor allem Spaß gemacht. Und wenn ihr euch gut informiert gefühlt habt, dann freut uns das umso mehr. Morgen früh geht es hier wie gewohnt um 6 Uhr weiter, dann sitzt Klaus Welsch für euch parat. Und hat bestimmt ein paar Themen, die sich mal nicht um Schnee drehen. Kommt gut durch die Nacht! Und für alle, die noch nicht genug haben - hier nochmal die Tageszusammenfassung der Fernsehkollegen. Video herunterladen (91,5 MB | MP4)

20:44 Uhr Die Wetteraussichten - kalt, aber sonnig - und kein neuer Schnee So, und heute können wir einen entspannteren Blick auf die Wetteraussichten werfen. Es kommt ein Hochdruckgebiet, verspricht SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Und das bringt zwar klapperkalte Temperaturen - so um die minus 10 Grad heute nacht - aber es bleibt niederschlagsfrei. Und das Schöne: Bei der Kälte bleibt der Schnee auch erstmal liegen. Also packt am Wochenende Ski und Schlitten aus! Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

19:48 Uhr Verkehrslage landesweit entspannt Ich habe gerade mal unsere Verkehrsmeldungen durchgeschaut - und hätte nie gedacht, dass ich mich über Baustellen-Meldungen mal freue. Die sind tatsächlich wieder in der Mehrheit - gegenüber Staus oder Sperrungen wegen Schnee und Eis. Ein paar kleinere Strecken sind wegen Schneebruch und umgestürzter Bäume noch dicht. Aber überwiegend habt ihr wieder freie Fahrt! Wir verschnaufen hier kurz im Ticker, sind aber sofort wieder da, wenn es irgendwo knirscht. Aktuelle Verkehrsmeldungen

19:24 Uhr Rückblick auf den Wintertag in Rheinland-Pfalz Seit Mittwoch früh hält uns das Winterwetter in Rheinland-Pfalz in Atem. Chaos im Verkehr, Staus auf den Autobahnen, Busse und Bahnen in den Depots, jede Menge Blechschäden - und Fußgänger im Pinguingang. Jetzt hat sich die Lage überall weitgehend beruhigt. Wir schauen nochmal zurück auf den heutigen Tag im SWR Extra. Hier haben die Kollegen alles wichtige aus den Regionen zusammengefasst.

18:57 Uhr Auch die A6 ist wieder frei Auch in der Westpfalz hat sich die Verkehrslage im Lauf des Tages beruhigt. Das "Sorgenkind" A6 ist seit dem Nachmittag auch wieder frei. Hier ging bei Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Mannheim seit dem Morgen nichts, weil viele Lkw quer standen. Später gab es noch ein paar wetterbedingte Unfälle, unter anderem war bei Ramstein-Miesenbach ein Fahrzeug in die Leitplanke gerutscht. Sendung am Do. , 18.1.2024 18:00 Uhr, SWR4 am Abend, SWR4

18:31 Uhr A61 wieder in beiden Richtungen frei Gute Nachrichten für die Autobahn 61: Laut Jürgen Fachinger vom Polizeipräsidium Koblenz läuft der Verkehr auf der A61 wieder überall, in allen Richtungen. Hier und da könne es nochl zu kleineren Verzögerungen kommen, wenn mal wieder ein Lkw quer stehe, aber das Schlimmste sei vorerst rum. Aber seid trotzdem noch vorsichtig!

18:23 Uhr RB65 fährt inzwischen wieder! Nicht nur auf den Straßen kommt es aufgrund von Schnee und Eis zu Behinderungen: Auch die Bahnbetriebe haben unter vereisten Oberleitungen und Schnee auf den Gleisen zu leiden. Den ganzen Tag über kam es zu Ausfällen und Verspätungen. Aber: Die Sperrung der RB65 zwischen Rockenhausen und Bad Münster am Stein ist inzwischen aufgehoben. ++Beendet++Streckensperrung aufgehoben. #Folgeverspätungen und kurzfristige #Fahrtausfälle möglich. https://t.co/H8Jbe9L6lo

18:13 Uhr Schneebilanz aus der Vorder- und Südpfalz Der starke Schneefall heute hat auch in der Vorder- und Südpfalz nochmal für etliche Blechschäden auf den Straßen gesorgt. Die Polizei zählte bis zum Nachmittag in der Region rund 100 wetterbedingte Unfälle. Bei fünf Unfällen gab es mehrere Leichtverletzte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro. Auch wenn sich die Lage derzeit beruhigt hat, rät die Polizei weiterhin, vorsichtig zu fahren und jederzeit mit Glätte zu rechnen. Dem kann ich mich nur anschließen. Sendung am Do. , 18.1.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

17:24 Uhr Winteridyll in St. Goarshausen Schnee ist ja nicht nur lästig, sondern hat auch seine schönen Seiten. Meine Kollegin Alexandra Leininger hat sich in St. Goarshausen umgehört. Dort haben die Menschen zwar auch Schnee geschippt, hatten aber auch ihre Freude an der weißen Pracht. Ihre Reportage könnt ihr hier hören:

17:22 Uhr Glatteis: Stadtbusse in Trier fahren nur bis 18:45 Uhr🚍 Es gibt zwar teilweise Entwarnung - aber noch nicht überall. Wie etwa in Trier. Hier sind die Straßenverhältnisse weiter so gefährlich, dass der Busverkehr ab 18:45 Uhr erneut eingestellt wird. Das melden die Stadtwerke. Die Busflotte wird am Abend wieder ins Depot geholt. Zwar seien die Straßen teilweise noch befahrbar, aber für den Abend seien Temperaturen bis minus zehn Grad Celsius gemeldet. Das finden die Verantwortlichen zu riskant, weil es überfrieren könnte. Ach so, den Kollegen Nils Salecker haben wir übrigens in den wohlverdienten Feierabend geschickt. Am Ticker sitzt jetzt, je nach Bedarf bis in den Abend, meine eine - nämlich Susanne Weber.

16:33 Uhr Im Video: Lkw blockieren Autobahnen Ja, ich habe in der Tat kurz gezuckt, ob ich rüber zum Hahn fahren soll und den nächsten Flieger gen Süden entere. Aber ein bisschen tickere ich noch für euch. Zum Beispiel hat mir mein Kollege Maximilian Christ das Video hier geschickt. Seit gestern haben bei Schnee- und Eisglätte vor allem Lkw Riesenprobleme auf den Straßen: Drehte sich nur einer dieser Kolosse, hatte das meist große Auswirkungen auf den Verkehr. Kein Wunder also, dass unsere Nachbarländer ihnen bei Winterwetter die Einfahrt verbieten.

16:03 Uhr Am Hahn heben wieder Flieger ab Ihr wollt heute oder morgen vom Flughafen Hahn ins Warme fliegen und habt gebibbert, ob euer Flieger heute noch abhebt? Dann hab ich hier 'ne heiße News für euch: Der heute Morgen witterungsbedingt verhängte Flugstopp ist aufgehoben. Rüdiger Franke, Geschäftsführer des Flughafens Hahn berichtet: „Zwei Flüge der Ryanair sind heute Morgen ausgefallen. Die restlichen, zum Teil verspäteten Flüge können nun nach und nach durchgeführt werden." Mit weiteren Ausfällen rechnet der Hahn-Chef für heute nicht mehr. Ich hab' eben mal den Schedule gecheckt. In wenigen Minuten starten mit Verspätung die Maschinen nach Malaga, Mallorca oder Faro. Klingt verführerisch. Wer kommt mit?

15:55 Uhr Umleitung auf der A61, wieder freie Fahrt auf A3 und A48 Eine gute und eine schlechte Nachricht von den Straßen. Die schlechte zuerst: Umleitung auf A61

Auf der A61 bei Koblenz in Richtung Ludwigshafen müsst ihr euch weiterhin gedulden. Autofahrer werden am Autobahnkreuz Koblenz umgeleitet. Der Grund ist ein Unfall. Verletzt wurde nach Polizeiangaben aber niemand. Glück im Unglück hatten hier auch Polizisten. Ein Streifenwagen wurde von herunterfallenden Eisplatten getroffen. Die Beamten kamen mit dem Schrecken davon. Und jetzt die gute Nachricht: Freie Fahrt auf A3 und A48

Die A3 zwischen Neustadt/Wied und Diez ist in beide Fahrtrichtungen wieder frei. Nur auf der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Heiligenroth liegt noch ein festgefahrener Sattelzug. Auf der A48 rollt der Verkehr ebenfalls wieder. Auf beiden Autobahnen war es heute zu massiven Beeinträchtigungen gekommen.

15:29 Uhr So kommt ihr gut in den Feierabend Zwar sind die Straßen aktuell weitestgehend wieder frei. Aber gut gerüstet, ist halb angekommen - zumindest in diesen Tagen. Für alle, die mit dem Auto nach Hause fahren müssen: Hier hier ein paar Tipps, die man beachten sollte. 🚗 Geschwindigkeit und Fahrzeit

Passt eure Geschwindigkeit bitte den Fahrbahnverhältnissen an. Plant für euren Heimweg mehr Zeit ein. 🪜 Schalten

Früher die Gänge hochschalten hilft, auf eisglatten oder schneebedeckten Straßen besser voranzukommen. ⛐ Bremsprobe

Eine Bremsprobe hilft, die Situation und den Bremsweg auf den Straßen besser einzuschätzen. ☸️ Lenken

Lenkt nie ruckartig, sondern gefühlvoll: Dann schlägt das Auto auf glatten Straßen weniger aus. ⛽ Tanken

Fahrt mit vollem Tank los, um in eventuellen Staus sicher zu sein und nicht auf der Autobahn liegen zu bleiben. ☕ Decken und warme Getränke

Diese und viele weitere Tipps hat unser Kollege von SWR1 hier aufgeführt:

15:19 Uhr 18.000 Tonnen Salz auf den Straßen Ein Funfact, der zeigt, welche Ausmaße der Wintereinbruch am Mittwoch und Donnerstag angenommen hat: 18.000 Tonnen Streusalz kippt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gestern und heute auf die Straßen in Rheinland-Pfalz. Das hat das für den Winterdienst auf vielen Verkehrsadern im Land zuständige Unternehmen berechnet. In einem Jahr streut der LBM normalerweise lediglich etwa 90.000 Tonnen Salz. Davon haben die Winterdienste allein an diesen zwei Tagen ein Fünftel aufgebraucht. Das ist echt 'ne Menge Holz, ach ne, Salz. SWR

14:39 Uhr Grafik zum Mega-Stau auf der A61 Und nochmal der Blick auf die A61 bzw. Rückblick: Unsere Grafik-Abteilung hat für euch mal visualisiert, was da heute Vormittag abging. Fast 70 Kilometer lang war der Mega-Stau zwischen Kruft und Rheinböllen. Auf der A61 hat es sich am Donnerstagvomittag zwischen Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) und Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) gestaut. Zwischen den beiden Orten liegen rund 70 Kilometer Autobahn. SWR

14:29 Uhr Achtung, fallende Äste: Meidet Friedhöfe und Parks Diese Warnung aus Trier dürfte sicherlich allerorts in RLP gelten: Die Stadtverwaltung Trier rät zwingend davon ab, Parks, Spielplätze und Friedhöfe zu betreten. Durch Eis und Schnee auf den Bäumen besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen. Bereits gestern hatte das rheinland-pfälzische Umweltministerium aus demselben Grund vor Spaziergängen im Wald gewarnt. SWR

14:03 Uhr Heimspiel von Mainz 05 abgesagt Das für Freitagabend angesetzte Heimspiel von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 gegen Union Berlin ist wegen des Wetters abgesagt. Der Grund sind Sicherheitsbedenken für Zuschauerinnen und Zuschauer. An den Unterrängen der MEWA Arena hat sich offenbar viel Eis gebildet. Wann das Kellerduell und gleichzeitig erste Spiel der Rückrunde nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

13:52 Uhr Nach Unfall: Sperrung der A60 aufgehoben Heute früh hat es auf der A60 bei Ingelheim gekracht. Die anschließende Sperrung in Richtung Bingen ist mittlerweile wieder aufgehoben. SWR-Reporterin Tjada Huchtkötter hat sich vor Ort ein Bild für euch gemacht: In Rheinhessen, an der Nahe und im Donnersbergkreis zählte die Polizei heute Vormittag insgesamt 46 Unfälle. Die Verkehrsbehinderungen seien erheblich gewesen.

13:24 Uhr SWR-Reporter vor Ort: "Der Winter hat die Westpfalz im Griff" Ordentlich geschneit hat es heute schon seit den frühen Morgenstunden im Donnersbergkreis - teils fiel hier der Unterricht aus. Eindrücke von SWR-Reporter Sebastian Stollhof.

13:17 Uhr Entspannung auf den Autobahnen im Norden von RLP Mal 'ne gute Nachricht von den Straßen von meinen Studio-Kolleginnen und -Kollegen aus Koblenz: Im Norden von RLP entspannt sich die Lage auf den Straßen etwas. Auf der A3 und A48 rollt der Verkehr wieder. Vor allem die A61 bereitet aber weiterhin Probleme: Zwischen Kruft und Emmelshausen habe sich der rund 50 Kilometer lange Stau noch immer nicht aufgelöst, teilt die Koblenzer Polizei mit. Doch auch hier gehe es voran: Die Streufahrzeuge kämen mittlerweile gut durch und könnten den Schnee räumen. Außerdem habe es in der Region aufgehört zu schneien.

12:52 Uhr Alle Verkehrsupdates findet ihr hier Viele Staus, viele Unfälle, viel Schnee. Auf den Autobahnen, aber auch Bundes- und Landstraßen in Rheinland-Pfalz ist gerade eine ganze Menge los. Vor allem liegengebliebene Lkw machen euch da draußen das Leben echt schwer. Damit ihr erst gar nicht in die Bredouille kommt heute, lege ich euch noch mal unsere Verkehrsübersicht ans Herz. Aktuelle Verkehrsmeldungen aus RLP Seid bitte vorsichtig, haltet Abstand. Gute Fahrt!

12:40 Uhr Mainz-Bingen und Bad Kreuznach: Busse und Müllabfuhr fahren nicht Schnee-Idylle einerseits in Bretzenheim bei Bad Kreuznach. Das ist die schöne Seite des Winters. Die andere: Busse der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) fahren hier und im Kreis Mainz-Bingen heute nicht. Gleiches gilt für die Müllabfuhr. SWR-Reporterin Vanessa Siemers weiß mehr:

12:34 Uhr Ungewöhnlich viel Schnee im Mittelhreintal Während viel Schnee in den umliegenden Regionen Taunus und Hunsrück keine Seltenheit ist, bekommt das Mittelrheintal nur selten solche Mengen ab. In St. Goarshausen etwa steht meine Kollegin Alexandra Leininger-Fischer und fühlt sich "wie in einem Skigebiet im Winterurlaub". Räumfahrzeuge waren auf den kleinen Straßen noch nicht viele unterwegs - aber man sieht auch nicht viele Autos auf den Straßen. Video herunterladen (21,8 MB | MP4)

12:25 Uhr SWR-Reporter an der A1: An schnelles Vorankommen nicht zu denken Im Prinzip gibt es kaum eine größere Straße, von der aktuell keine Beeinträchtigungen für den Verkehr gemeldet werden. So ist es auch auf der A1 zwischen Wittlich und Hasborn. Der Winterdienst räumt die Straße, aber viele Lkw sind bereits liegengeblieben, berichtet mein Kollege Christian Altmayer.

12:08 Uhr Rettungsgasse: Bitte, sofort! Weil die Polizei aufgrund der Lage auf den Autobahnen mehrmals eindringlich appelliert hat: Bildet bitte sofort eine Rettungsgasse, wenn ihr im Stau steht! Hierfür gilt die "Rechte-Hand-Regel": Wenn ihr auf der linken Spur fahrt, nach links ausweichen. Auf allen übrigen Fahrstreifen fahrt ihr nach rechts. Meine Kolleginnen und Kollegen von SWR1 haben euch das auch mal sehr anschaulich aufbereitet: Regel für Rettungsgasse

11:37 Uhr SWR-Reporterin Alexandra Daub zur Lage an der A61 Wie eben bereits berichtet, kommt es aktuell vor allem auf der A61 für Auto- und Lkw-Fahrer knüppeldick. Meine Kollegin Alexandra Daub steht auf einer Autobahnbrücke bei Bassenheim. Sie sagt: "Wer heute kein Auto fahren muss, sollte unbedingt daheim bleiben"