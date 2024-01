Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller und Berkan Cakir.

16:04 Uhr Live ab 16:15 Uhr: Blitzeis und Schnee im Südwesten Das Tiefdruckgebiet "Gertrud" zieht seit dem frühen Morgen über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hinweg. Schnee, Regen und vor allem Glatteis haben zu vielen Unfällen und Verletzten geführt. Wir schauen in den Südwesten und berichten live, wie die Lage vor Ort ist und wie sich die Wetterlage weiter entwickelt: Video herunterladen (761,4 MB | MP4)

15:32 Uhr Main-Tauber-Kreis: Müllabfuhr stellt Betrieb ein Die Entsorgungsunternehmen im Main-Tauber-Kreis haben wegen des Wetters die kreisweite Sammlung von Müll, Gelben Säcken und Sperrmüll vorübergehend eingestellt. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis mitteilt, können aktuell keine Restmüll-, Biomüll- und Papiertonnen sowie Gelbe Säcke abgeholt werden. Die Behälter seien zum Teil vereist und könnten nicht geöffnet werden, die Gelben Säcke würden am Boden festkleben. Außerdem seien einige Straßen nicht befahrbar. Bürgerinnen und Bürger sollen die Tonnen, Säcke und auch den Sperrmüll stehen lassen. Sobald das Wetter besser wird, soll die Abfuhr nachgeholt werden - entweder noch heute oder in den kommenden Tagen, hieß es. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis musste die Müllabfuhr abbrechen. Im Hohenlohekreis kommt es zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr. Sendung am Mi. , 17.1.2024 14:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

15:17 Uhr Unfallklinik Tübingen meldet 50 Prozent mehr Patienten In der Tübinger BG Unfallklinik wurden laut einer Sprecherin bis zum Nachmittag etwa 50 Prozent mehr Patientinnen und Patienten als an anderen Tagen ambulant behandelt - darunter vor allem Brüche und Verstauchungen an Hand- und Sprunggelenken. Die Personen waren nach Klinik-Angaben überwiegend mit dem Fahrrad, zu Fuß oder beim Schneeschippen gestürzt. Noch immer kämen einige Patienten. "Die Lage hat sich aktuell noch nicht entspannt", so eine Sprecherin. Ähnlich ist die Situation in der Stuttgarter Region. Die Notaufnahmen in Winnenden und Schorndorf berichten: "Seit dem späten Vormittag behandeln wir vermehrt Patientinnen und Patienten mit Sturzverletzungen. Schwerste Verletzungen oder Unfälle sind bislang nicht darunter", so eine Sprecherin. Sendung am Mi. , 17.1.2024 15:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

14:47 Uhr Gewässer und Flüsse: DLRG warnt vor dünnem Eis Die DLRG-Rhein Neckar warnt davor, vereiste Gewässer und Flüsse zu betreten. In der Region bestehe akute Lebensgefahr, weil die Eisschichten noch sehr dünn sind. Wegen der sehr kalten Temperaturen in der Region könnten sich auf Gewässern langsam Eisschichten bilden, so die DLRG. Man habe die aktuelle Wettersituation genau im Blick und sei auf mögliche Einbrüche vorbereitet. Wenn jemand eine eingebrochenen Person bemerke, solle er oder sie das Eis auf keinen Fall selbst betreten, so die DLRG. Am wichtigsten sei es, sofort den Notruf zu wählen. Eventuell könne man dem Eingebrochenen einen langen Gegenstand oder ein Seil zum Festhalten zuwerfen. Sendung am Mi. , 17.1.2024 14:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

14:19 Uhr A5: Polizei spricht von Unfällen im "Minutentakt" 17 Unfälle soll es auf der A5 bei Rastatt und Baden-Baden am Morgen gegeben haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es habe Unfälle im Minutentakt gegeben, hieß es. Im gesamten Präsidiumsbereich zählten die Beamten rund 50 Unfälle. Die Polizei hatte zunächst angekündigt, die A5 in beide Richtungen voll zu sperren. Dazu kam es nach späteren Angaben jedoch nicht. Mehrere Teilsperrungen reichten laut Polizei aus. Sendung am Mi. , 17.1.2024 13:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

13:54 Uhr SWR-Wetterexperte: Sind mit blauem Auge davon gekommen Trotz vereinzelter Unfälle und Schäden sei in Baden-Württemberg die brisante Wetterlage einigermaßen glimpflich verlaufen, meint SWR-Wetterexperte Michael Kögel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor gefährlichem "Glatteis-Regen" gewarnt. Dass alles nicht so schlimm verlaufen ist, liege auch an der guten Arbeit der Winter- und Streudienste, so Kögel in seiner Einschätzung hier für euch im Video:

13:36 Uhr Kliniken von Wetterlage kaum betroffen Die Notaufnahmen der Kliniken im Raum Stuttgart sind von dem Unwetter bisher kaum betroffen. "Ganz normaler Betrieb", meldete beispielsweise ein Sprecher des RKH-Klinikums in Ludwigsburg auf SWR-Anfrage. "Die Notaufnahme ist kaum stärker belastet als an anderen Tagen", erklärte der Sprecher. Die Straßen seien gestreut und Probleme mit Glätte gäbe es kaum. "Auch hier bei uns vor dem Eingang können die Menschen sich bedenkenlos bewegen."

13:29 Uhr Straßenmeistereien weiter im Einsatz Etwa 130 Tonnen Salz hat die Straßenmeisterei Sigmaringen in ihrem Gebiet seit heute Nacht verstreut, sagte Straßenmeister Uwe Schneider dem SWR. Man habe die Lage unter Kontrolle, auch weil zusätzliche Streuwagen von Privatfirmen mithelfen. Ähnlich beschreibt die Straßenmeisterei Freudenstadt die Situation im Nordschwarzwald. Fünf eigene und neun zusätzliche Streuwagen sind da unterwegs. Auch auf den Albsteigen zwischen Bad Urach und Lichtenstein, beide im Kreis Reutlingen, könne man gut fahren.

13:08 Uhr Unfall auf A6 - Auto überschlägt sich Laut Polizei kam eine Autofahrerin auf der A6 zwischen Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) und Heilbronn-Untereisesheim in Fahrtrichtung Nürnberg von der glatten Straße ab und überschlug sich mehrfach mit ihrem Pkw. Zwei Menschen wurden verletzt. Auf der A81 Richtung Würzburg ist bei Neuenstadt ein Transporter in den Straßengraben gerutscht. Die Unfallstelle ist im Baustellenbereich, es hat sich ein Stau gebildet. In der Heilbronner Innenstadt sind die Straßen weitgehend frei, die Gehwege aber teilweise vereist.

12:30 Uhr Bodensee-Region: Lage laut Polizei eher ruhig Glatte Straßen haben heute Morgen zu einigen Unfällen in der Region Bodensee-Oberschwaben geführt. Die Lage blieb laut Polizei allerdings ruhiger als zunächst angenommen, zum Beispiel im Kreis Biberach. Die Polizei verzeichnet etwas mehr als 15 Unfälle auf glatten Straßen. Dort und im Kreis Konstanz seien die meisten Autofahrer aber glimpflich davongekommen: Bei den Unfällen gab es meist nur Blechschäden. Einige Autofahrer wurden leicht verletzt. In den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis passierten insgesamt etwa 30 Unfälle. Die meisten davon im Kreis Sigmaringen. Zur Hauptverkehrszeit zwischen 7 und 8 Uhr habe es am häufigsten gekracht, so eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums. Aber auch jetzt komme es noch zu Glätteunfällen.

11:57 Uhr A5 bei Rastatt wieder teilweise frei Laut Polizei Offenburg ist die A5 zwischen Rastatt-Nord und Baden-Baden in Richtung Süden mittlerweile wieder freigegeben. Richtung Norden dauert die Sperrung noch an. Hintergrund ist, dass die Fahrbahn von einer Eisschicht befreit werden musste. Sendung am Mi. , 17.1.2024 11:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

11:23 Uhr Video: Blitzeis sorgt für viele Unfälle in BW Blitzeis hat in Baden-Württemberg für zahlreiche Verkehrsunfälle gesorgt. Unter anderem war die A8 betroffen, der Verkehr nach Stuttgart staute sich kilometerweit. Bilder von den Straßen am Vormittag seht ihr hier:

10:59 Uhr Wegen Blitzeis: Münstermarkt in Freiburg abgesagt Wegen des Blitzeises ist in Freiburg der Münstermarkt heute abgesagt worden, wie die Stadt mitteilte. Nur eine handvoll Stände waren aufgebaut. Das Kopfsteinpflaster auf dem Münsterplatz, wo der Markt für gewöhnlich stattfindet, gilt bei den Wetterbedingungen als besonders gefährlich. Die Polizei meldete, dass bereits viele Fußgänger gestürzt seien. Sendung am Mi. , 17.1.2024 10:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

10:40 Uhr Region Stuttgart: Bislang schwerster Unfall auf A8 Der bislang schwerste Unfall in der Region Stuttgart ereignete sich auf der A8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen). Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Ein Autofahrer hatte dort laut Polizei einen Lkw überholt, war dann ins Schleudern geraten und mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer habe angehalten und sei ausgestiegen. Dabei wurde er nach Polizeiangaben von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ruhig verlief der Morgen laut Polizei bislang in den Kreisen Esslingen und Ludwigsburg. Im Rems-Murr-Kreis zählten die Beamten zwei Glatteis-Unfälle mit Blechschäden. Eine Sprecherin der Polizei in Ludwigsburg sagte, die Menschen hätten sich gut auf die Glatteis-Situation eingestellt und seien entsprechend vorsichtig. Sendung am Mi. , 17.1.2024 10:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

9:57 Uhr A5 in beiden Richtungen gesperrt Laut Polizei Offenburg wird die A5 zwischen Rastatt-Nord und Baden-Baden in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrbahn soll von einer Eisschicht befreit werden. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch nicht klar. Vorausgegangen waren mehrere Unfälle in dem Bereich. Über mögliche Verletzte ist bislang nichts bekannt. Auch die A8 war zwischen Pforzheim und Karlsruhe kurzzeitig gesperrt, weil sich hier ein Auto auf glatter Fahrbahn überschlagen hatte. Derzeit wird laut Polizei Karlsruhe geprüft, ob auch hier die Autobahn gesperrt werden muss, um die Eisschicht zu beseitigen. Karlsruhe Rutschpartie auf den Straßen Unfälle, Staus, gesperrte Autobahnen - Glatteis sorgt für Chaos im Raum Karlsruhe Die Räumdienste in und um Karlsruhe waren heute morgen im Dauereinsatz. Glatteis sorgte für Chaos auf den Straßen, neben Blechschäden gab es auch Verletzte. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 17.1.2024 10:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

9:51 Uhr "Solidaritätsmarsch" der ZF-Beschäftigten Bei ZF Friedrichshafen treffen sich heute die Belegschaften zu den ersten Betriebsversammlungen des neuen Jahres. Sowohl die Mitarbeitenden der Nutzfahrzeugsparte als auch die Beschäftigten in der Verwaltung, Forschung und Entwicklung kommen am Morgen zusammen. Nach einem "Solidaritätsmarsch" ist eine gemeinsame Kundgebung vor dem ZF Forum geplant. Erwartet werden laut Betriebsrat auch Beschäftigte von anderen ZF-Standorten - zum Beispiel aus Gelsenkirchen. Der Standort in Nordrhein-Westfalen soll Ende des Jahres geschlossen werden. Tausende ZF-Beschäftigte fürchten um ihre Jobs. Zwar haben sich Konzern und Betriebsrat Ende vergangenen Jahres auf ein sogenanntes Zielbild für die 5.500 Mitarbeitenden der Nutzfahrzeugbranche geeinigt. Es soll die Produktion am Standort Friedrichshafen dauerhaft sichern. Für die 4.500 Beschäftigten in Verwaltung, Forschung und Entwicklung gibt es eine solche Jobgarantie aber noch nicht. Friedrichshafen Angst um Arbeitsplätze ZF Friedrichshafen: Tausende protestieren gegen Werksschließungen In Friedrichshafen haben am Mittwoch mehrere tausend Beschäftigte des Autozulieferers ZF an einem Protestmarsch und an Betriebsversammlungen teilgenommen. Viele von ihnen sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 17.1.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

9:45 Uhr Bahnverkehr stabil Auf den Schienen ist es heute bislang zu keinen größeren witterungsbedingten Einschränkungen in Baden-Württemberg gekommen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart sagte am Morgen, dass die Lage im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr weitestgehend stabil sei.

9:39 Uhr Teils Ausfälle in Region Tübingen An den Schulen in der Region Tübingen gibt es wegen des Blitzeises teils Unterrichtsausfälle. Im Progymnasium St. Klara in Rottenburg findet heute nur Online-Unterreicht statt. Laut Schulleitung ist eine Notbetreuung eingerichtet, vier Schülerinnen sind vor Ort. In Tübingen findet in den Schulen dennoch größtenteils normaler Unterricht statt, wie etwa in der Geschwister-Scholl-Schule. Sendung am Mi. , 17.1.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

9:34 Uhr Viele Menschen aus BW sind vom Glatteis betroffen Uns erreichen viele Nachrichten von Menschen, die heute Morgen vom Glatteis betroffen sind: Ein Zeitungsausträger aus Sigmaringen berichtet von erschwerten Arbeitsbedingungen im Eisregen - ohne das entsprechende Schuhwerk wäre er nicht weit gekommen, wie er uns berichtet. Etwas nördlicher im Land hatte eine weitere Zeitungsausträgerin aus Künzelsau dagegen Glück. Sie habe ihre Zeitungen ohne Probleme austragen können, geregnet habe es erst später. Andere haben das Haus gar nicht erst verlassen: Eine Standbetreiberin auf einem Wochenmarkt aus Ochsenhausen (Kreis Biberach) habe sich kurzfristig entschlossen, nicht zum Markt zu fahren, so schreibt sie. Die Straßen seien spiegelglatt. Schließlich noch ein Dank an die, die bereits ganz früh wach waren, um die Straßen zu räumen: Eine Nutzerin aus Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) spricht ein Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßenräumdienstes aus. Sie sei von ihrem Heimatort bis ans andere Ende von Mannheim gefahren: "Alles war komplett eisfrei. Bedeutet, die Jungs waren die ganze Nacht im Einsatz, damit wir sicher durch- und ankommen", schreibt sie.

9:21 Uhr Weiterer Unfall auf der A8 Ein weiterer Unfall auf der A8: Die Autobahn zwischen Pforzheim und Karlsruhe ist auf Höhe Karlsbad gesperrt. Laut Polizei ist die Fahrbahn dort spiegelglatt Das hat zu einem Unfall mit einem Fahrzeug geführt. Dieses hat sich überschlagen, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist derzeit noch unklar. Sendung am Mi. , 17.1.2024 9:21 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

9:04 Uhr Entspannte Situation im Kreis Freudenstadt Im Kreis Freudenstadt ist die Situation auf den Straßen laut Straßenmeisterei noch entspannt. Man sei dort seit 3 Uhr mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Straßen sind zwar glatt, noch gibt es aber keine größeren Beeinträchtigungen. Sendung am Mi. , 17.1.2024 9:06 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

8:59 Uhr Glätteunfälle in der Region Stuttgart In Stuttgart und im Landkreis Esslingen ist es in der Nacht bereits zu ersten Glatteisunfällen gekommen. Auf der B27 hat es heute Morgen bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) auf spiegelglatter Straße gekracht, ebenso auf der A8 bei Aichelberg in Richtung Stuttgart. In vielen Kreisen der Region Stuttgart verlief die Nacht nach Angaben der Polizei allerdings ruhig. Räum- und Streufahrzeuge sind beispielsweise im Kreis Ludwigsburg verstärkt im Einsatz. Sendung am Mi. , 17.1.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Regionalnachrichten