Die Auswirkungen der Glätte in Heilbronn-Franken waren unterschiedlich. Von Unfällen bis zu leeren Innenstädten war alles dabei - manche hatten auch gar keine Probleme.

Das angekündigte Blitzeis hat in der Region Heilbronn-Franken verschiedene Folgen gehabt. Teilweise berichten die Menschen davon, gar nicht beeinträchtigt gewesen zu sein, dann wiederum gab es laut Polizei aber auch schwere Unfälle. In der Schwäbisch Haller Innenstadt blieb die Kundschaft aus.

Haller Händler: Fast wie zu Corona-Zeiten

Eine nicht repräsentative Umfrage des SWR in Schwäbisch Hall bestätigt das. Ein Händler berichtet, er habe um 9 Uhr die Türen geöffnet, die erste Kundin sei dann um 10:30 Uhr gekommen. Andere vergleichen die leer gefegte Innenstadt mit der Corona-Zeit. Wieder andere haben die Zeit genutzt, um aufzuräumen.

Schwerer Unfall auf der A6 - Auto überschlägt sich - Verkehrschaos bleibt aus

Laut Polizei kam eine Autofahrerin auf der A6 zwischen Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) und Heilbronn-Untereisesheim in Fahrtrichtung Nürnberg von der glatten Straße ab und überschlug sich mehrfach mit ihrem Pkw. Zwei Menschen wurden verletzt.

In der gesamten Region Heilbronn-Franken gab es am Mittwoch vereinzelte Unfälle durch gefrierenden Regen. Das befürchtete Verkehrschaos ist bisher aber weitgehend ausgeblieben, so die Polizei.

Beim Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) ist am Mittwochmorgen ein Fahrzeug in der Abbiegung von der A81 auf die A6 Richtung Mannheim ins Schleudern gekommen und in die Leitplanke geprallt. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Vereinzelte Unfälle mit Blechschäden meldet die Polizei aus dem Kreis Schwäbisch Hall. Unter anderem ist in Frankenhardt-Stetten ebenfalls ein Auto in die Leitplanke gerutscht.

Auf der A81 Richtung Würzburg ist bei Neuenstadt (Kreis Heilbronn) ein Transporter in den Straßengraben gerutscht. Die Unfallstelle ist im Baustellenbereich. Dort hat sich ein Stau gebildet.

Freie Straßen in Heilbronner Innenstadt

In der Heilbronner Innenstadt sind die Straßen weitgehend frei, die Gehwege aber teilweise vereist. Busse und Bahnen in der Region fahren weitgehend normal, geht aus der Fahrplanauskunft hervor. Bei einer SWR-Umfrage in Heilbronn sind die Befragten bisher gut durch den eisglatten Mittwoch gekommen.

Super frei alles. Wir haben gut gestreut - hat alles hervorragend gepasst.

Krankenhäuser sind auf Glatteis-Unfälle vorbereitet

Sobald es regnet, kann es spiegelglatt auf den Straßen werden. Doch darauf ist man vorbereitet: Streufahrzeuge sind seit der Nacht im Einsatz und Krankenhäuser in der Region Heilbronn-Franken sind auf Unfälle wegen des Glatteises vorbereitet. Die BBT-Gruppe mit Kliniken in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim (beide Main-Tauber-Kreis) und Öhringen (Hohenlohekreis) habe für extreme Ereignisse Notfallpläne.

Kein Notfallplan gilt hingegen in den Schulen. Die Schulpflicht gilt auch bei einer fast landesweiten Gefahrenlage pünktlich zum Berufsverkehr am Morgen. Nur wer wegen Ausfällen von Bus und Bahn nicht zur Schule komme und keine Alternative habe, dürfe zu Hause bleiben, so das Kultusministerium. Die Schule ist darüber sofort zu informieren.

Müllabfuhren stellen teilweise die Sammlung ein

Im Hohenlohekreis und auch im Main-Tauber-Kreis haben die Müllabfuhren die Sammlungen eingestellt. Im Hohenlohekreis spielt da auch ein erhöhter Krankenstand mit rein. Aus dem Main-Tauber-Kreis heißt es, hier hätten Straßen teilweise nicht befahren werden können oder Mülltonnen seien zugefroren gewesen. Sobald es die Witterung zulässt, soll die Abholung nachgeholt werden.