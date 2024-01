per Mail teilen

In der Nacht zum Mittwoch wird in der Region Heilbronn-Franken Blitzeis erwartet und auch den Tag über soll es glatt bleiben. Kliniken und Straßenmeistereien sind bereit.

Den gesamten Mittwoch über muss in Heilbronn-Franken mit Schnee und Blitzeis gerechnet werden. Die Nacht zuvor bleibt zwar trocken, allerdings soll es den Tag über schneien und regnen, was zu glatten Straßen führt, so SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer.

Morgens Schnee, mittags Regen, den ganzen Tag Glätte

Hartmut Mühlbauer blickt auf einen glatten Tag am Mittwoch. Zwar bleibe es in der Nacht auf Mittwoch noch trocken, dennoch könne es zu überfrierender Nässe kommen. Ab etwa 6 Uhr wird dann rund um Heilbronn Schnee erwartet, der sich über die nächsten Stunden bis in den Main-Tauber-Kreis ausbreiten wird.

Zwar geht der Schnee im Laufe des Tages mit steigenden Temperaturen in Regen über, allerdings warnt Mühlbauer: Die Straßen bleiben kalt und damit besteht den ganzen Tag über die Gefahr, dass der Regen gefriert und die Straßen spiegelglatt sind. Vor allem auf Brücken und in Waldstücken könnte es dem Wetterexperten zufolge, auch wenn gestreut wurde, immer noch extrem glatt werden.

Straßenmeistereien stocken auf

Auf den glatten Mittwoch haben sich die Straßenmeistereien in der Region schon am Dienstag vorbereitet. So heißt es von Dirk Borsdorf, dem Leiter der Straßenmeistereien im Main-Tauber-Kreis, man habe am Dienstag bereits alle Streufahrzeuge vorbereitet, auch fremde. Teilweise wurden die Fahrzeuge vorsorglich auch mit Schneeketten ausgestattet.

Ab 4 Uhr werden die Streufahrzeuge unterwegs sein. Borsdorf weist darauf hin: Die Streufahrzeuge sollten nicht überholt werden. Wenn einem ein Streufahrzeug entgegenkommt, bittet er darum, bei Bedarf rechts ranzufahren.

Ähnliches berichtet der Kreis Heilbronn. Auch hier ist man vorbereitet auf die glatte Nacht und den folgenden Tag. Zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen auf Abruf bereit und schon vorbeugend wird mit reiner Sole gestreut, sagte eine Sprecherin dem SWR. Im Kreis Heilbronn beginnt der Winterdienst bereits um 3 Uhr. Ab 3:30 Uhr sind auch alle Streufahrzeuge der vier Straßenmeistereien im Kreis Schwäbisch Hall unterwegs. Auch hier sieht man sich gewappnet.

Kliniken haben Notfallpläne

Auch die Kliniken bereiten sich auf die glatte Nacht vor. Denn schon von Montag auf Dienstag mussten mehr Patientinnen und Patienten mit typischen Verletzungen in Folge von Stürzen oder Auffahrunfällen behandelt werden, heißt es beispielsweise von der BBT-Gruppe, die die Krankenhäuser in Öhringen (Hohenlohekreis), Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim (beide Main-Tauber-Kreis) betreibt. Für solche extremen Wetterereignisse habe man allerdings einen Notfallplan. "Notfalls können dann Eingriffe bei einigen Patientinnen und Patienten zurückgestellt werden, um die Behandlung von Notfallpatienten vorzuziehen", so Jürgen Weigand, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim.

Die Notaufnahme der SLK-Kliniken Heilbronn am Gesundbrunnen hat am Montag ebenfalls mehrere Patientinnen und Patienten nach Glatteisunfällen behandelt. Die Situation ist jedoch gut zu bewältigen gewesen, erklärt ein Krankenhaussprecher. Und auch für das angekündigte Glatteis am Mittwoch sei die medizinische Versorgung sichergestellt.

Viel los auf dem Hof der Südwestdeutschen Salzwerke in Heilbronn. Warteschlangen wie in der Vergangenheit waren am Dienstag aber noch Fehlanzeige. Südwestdeutsche Salzwerke

Gefüllte Lager und keine Warteschlangen bei den Salzwerken

Und nicht zuletzt sehen sich auch die Südwestdeutschen Salzwerke in Heilbronn für die kommenden Tage gerüstet. Der Hof ist zwar voll mit Lkw, allerdings hat es am Dienstag noch keine Warteschlangen gegeben, berichtet eine Sprecherin der Salzwerke dem SWR. "Unsere über- und untertägigen Lagerstätten sind gut gefüllt, sodass uns die aktuelle Wettersituation noch lange nicht an die Grenzen bringt", schreibt diese weiter. Von gefüllten Streusalzlagern berichten auch die Straßenmeistereien der Region.