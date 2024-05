Polizei jagt E-Bike-Diebe: Über 100.000 Euro Schaden

Aus einem Autohaus in Heilbronn haben Einbrecher am Mittwochmorgen mehrere E-Bikes und E-Scooter gestohlen. Der Sachschaden liegt im sechststelligen Bereich.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 3:30 Uhr und 6:20 Uhr gewaltsam in ein Autohaus in der Heilbronner Südstraße eingebrochen. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie 19 E-Bikes und zwei E-Scooter, so die Polizei. Der Gesamtwert des Diebesguts übersteigt 100.000 Euro.

Wohl großes Transportfahrzeug im Einsatz - Zeugen gesucht

Aufgrund der Größe der Beute geht die Polizei davon aus, dass ein großes Transportfahrzeug zum Einsatz kam. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Verbleib der gestohlenen Räder und Roller geben können.