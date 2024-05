Die Polizei hat in einer Wohnung in Wertheim eine Frau mit Stichverletzungen aufgefunden. Ein Tatverdächtiger wurde inzwischen festgenommen - die beiden waren wohl in einer Beziehung.

Eine 60-jährige Frau ist am Sonntag mit Stichverletzungen in einer Wohnung in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) aufgefunden worden. Sie ist kurz darauf im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilt. Zuvor meldete eine Zeugin Hilfeschreie aus der Wohnung. Ermittlungen führten zu einem 45-jährigen Mann, der als Mieter der Wohnung gemeldet ist. Täter und Opfer waren wohl in einer Beziehung Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde er vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Beschuldigte und die Frau eine Beziehung geführt haben. Solche Gewaltverbrechen werden auch als Femizid bezeichnet. Was ist ein Femizid? Ein Femizid ist, wenn die Tötung einer Frau stark mit ihrem Geschlecht zusammenhängt. Laut Untersuchung einer britischen Forscherin passieren Femizide meist in Beziehungen, in denen ein Mann eine Frau kontrollieren will - oft auch durch Misshandlung. Wenn die Frau dann versucht, sich von dieser Kontrolle zu befreien, fühlt er sich bedroht und entscheidet sich manchmal, sie zu töten. Viele dieser Männer haben schon in früheren Beziehungen Kontrolle und Gewalt ausgeübt. Meist handelt es sich bei dem Mann um einen (Ex-)Partner , es kann aber auch der Vater, Bruder oder Cousin des Opfers sein.

, es kann aber auch der oder des Opfers sein. Es können aber auch Fremde sein. Ein Beispiel dafür sind Stalker. In Deutschland kommt es jeden dritten Tag zu einem Femizid - weltweit sogar alle elf Minuten. Mehr Infos zum Thema Femizid findest du hier.