Glatteis bremst Müllabfuhr im Hohenlohe- und Main-Tauber-Kreis aus

per Mail teilen

Der Eisregen sorgt bei der Müllabfuhr für Verzögerungen, teils sind die Straßen nicht befahrbar - oder die Müllsäcke kleben am Boden.

Nicht geräumte Straßen und die Unwetterwarnung vor Glatteis machen es den Müllwerkern im Hohenlohekreis und im Main-Tauber-Kreis aktuell schwer. Hinzu kommt noch ein hoher Krankenstand, meldet die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Main-Tauber-Kreis stellt Müllabfuhr teilweise ein

In mehreren Gemeinden im Main-Tauber-Kreis wird die Müllabfuhr vorübergehend eingestellt. Die Mülleimer und -tonnen seien häufig vereist und ließen sich gar nicht erst öffnen, gelbe Säcke würden am Boden festkleben, heißt es aus dem Landratsamt. Zusätzlich seien manche Straßen nicht befahrbar. Sobald es wie Witterung zulässt, soll die Abholung nachgeholt werden. Bürgerinnen und Bürger sollen die Tonnen solange stehen lassen.

Abfalltonnen an Hauptverkehrsstraßen abstellen

Abfalltonnen und Gelbe Säcke sollten an Hauptverkehrsstraßen abgestellt werden, denn die Nebenstrecken werden oft nicht geräumt und gestreut, heißt es aus dem Hohenlohekreis. Und sollte der Inhalt der Biotonne eingefroren sein, können Betroffene die Mehrmenge in einem Papiersack oder Karton sammeln, und bei der nächsten Abfuhr zusammen mit der Tonne an die Straße stellen.