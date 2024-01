Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:59 Uhr Trump gewinnt Vorwahl in Iowa Wagen wir zum Abschluss noch einen Blick auf die andere Seite des Atlantiks: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl der Republikaner im Bundesstaat Iowa mit Abstand gewonnen. Auf den zweiten Platz kam Trumps Herausforderer bei den Republikanern, Ron DeSantis. Auf dem dritten Platz hinter dem Gouverneur von Florida landete die frühere US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley. Der amtierende US-Präsident Joe Biden kommentierte den Ausgang der Vorwahl der Republikaner in Iowa im Onlinedienst X, vormals Twitter, mit den Worten, Trump sei nun der "klare Spitzenkandidat" der Republikaner.

9:54 Uhr Schwein gehabt: Ferkel verhindern Großbrand Wenn wir gerade schon bei Tieren sind: Im bayerischen Waltenhausen (Kreis Günzburg) haben am Sonntag zwei Ferkel ein größeres Feuer verhindert. Ein Anwohner war auf das laute Quieken der Tiere in einer Garage aufmerksam geworden und schaute hinein. Dabei sah er, dass das Stroh in der Gitterbox der Ferkel in Brand geraten war - schuld war eine heruntergefallene Wärmelampe. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Garage ausbrannte. Auch die beiden Ferkel konnten gerettet werden - sie wurden mit Brandwunden in eine Tierklinik gebracht. Der Garagenbesitzer hatte die Tiere von seinen Gästen zu seinem 50. Geburtstag geschenkt bekommen. Hoffentlich enden die beiden Schweinchen nach diesem Erlebnis nicht doch noch als Braten. Waltenhausen Wärmelampe entzündet Stroh Waltenhausen: Ferkel verhindern größeren Brand Quiekende Ferkel haben am Sonntag in Waltenhausen im Kreis Günzburg ein größeres Feuer verhindert. Ein Anwohner wurde auf die beiden Tiere aufmerksam und rettete sie. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

9:29 Uhr Bauernproteste: Özdemir wirbt für Tierwohlabgabe Zeichnet sich da etwa eine Lösung im Konflikt zwischen Bundesregierung und Bauern ab? Gestern haben erneut Tausende Landwirte mit ihren Traktoren in Berlin gegen die Abschaffung von Subventionen demonstriert. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekräftigte dabei zwar, dass es bei der Streichung bleibe, zeigte sich aber offen für Erleichterungen an anderer Stelle. Zum Beispiel möchte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) eine Tierwohlabgabe einführen: Verbraucher sollen einen Aufpreis für tierische Produkte bezahlen - mit den Einnahmen könnten Landwirte beim Umbau ihrer Ställe zum Wohl ihrer Tiere unterstützt werden. "Schon wenige Cent mehr pro Kilo Fleisch würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur besser schützen können - so, wie es doch alle verlangen", sagte Özdemir der "Süddeutschen Zeitung". Unterstützung für die Idee kommt von den Koalitionspartnern FDP und SPD. Aufpreis für bessere Haltung Özdemir wirbt für Tierwohlabgabe - Unterstützung aus SPD und FDP Eine alte Subvention streichen, eine neue einführen: So könnte die Lösung im Streit mit den Landwirten aussehen. Bundesagrarminister Cem Özdemir schlägt eine Tierwohlabgabe vor. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

9:11 Uhr Prozess um "Doppelgänger-Mord" beginnt Heute beginnt vor dem Landgericht Ingolstadt der Prozess um den sogenannten Doppelgänger-Mord. Eine junge Frau und ihr Komplize sollen im Sommer 2022 eine Frau aus Eppingen (Kreis Heilbronn) getötet haben, die der Angeklagten zum Verwechseln ähnlich sah. Die junge Frau wollte wohl nach Familienstreitigkeiten untertauchen, ihren Tod vortäuschen und ein neues Leben beginnen. Deswegen habe sie, so die Staatsanwaltschaft, über ein soziales Netzwerk Kontakt zu einer Frau aus Eppingen aufgenommen. Zusammen mit dem Komplizen soll sie ihr Opfer anschließend in ein Waldstück gelockt und mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Mord und versuchte Anstiftung zum Mord. Eppingen Prozessauftakt um ermordete Frau aus Eppingen "Doppelgänger-Mord"-Prozess: Anwälte beantragen Verfahrensaussetzung Eine Frau aus Eppingen wurde im Sommer 2022 tot in einem Auto bei Ingolstadt entdeckt. Am ersten Prozesstag forderte die Verteidigung mehr Einarbeitungszeit für den Fall. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:00 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Heute ist gut was los auf den Straßen im Land: Die A8 Stuttgart Richtung München ist zwischen Zusmarshausen und Adelsried wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Deshalb gibt es zwischen Burgau und Zusmarshausen einen sieben Kilometer langen Stau. Lkw sollen das betroffene Gebiet unbedingt meiden. Auf der A8 München Richtung Karlsruhe hat es zwischen Stuttgart-Möhringen und Kreuz Stuttgart einen Unfall gegeben. Vor dem Kreuz Stuttgart stockt deshalb der Verkehr auf 17 Kilometern. Das bedeutet eine Verzögerung von bis zu 30 Minuten. Eine Viertelstunde verliert ihr aktuell auf der A81 Würzburg Richtung Heilbronn. Zwischen Möckmühl und Neuenstadt staut sich der Verkehr auf drei Kilometern, wegen einer Baustelle ist dort nur eine Spur frei. Eure Strecke war nicht dabei? Eine detaillierte Übersicht findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

8:08 Uhr Verfassungsschutz zieht erste Bilanz zu Bauernprotesten Zu einigen Demonstrationen der Landwirte in Baden-Württemberg sind nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes auch Rechtsextreme gekommen. Aktivisten der rechtsextremistischen Kleinstpartei "Der Dritte Weg" seien etwa in Reutlingen, Balingen und Pforzheim unter den Protestierenden gewesen, sagte ein Sprecher des Landesverfassungsschutzes dem SWR. In Konstanz hätten sie Flugblätter verteilt. Auch die Landesvorsitzende der Partei "Die Heimat", ehemals NPD, ist demnach mit einem Banner bei einer Demonstration gewesen. In Stuttgart und Göppingen seien sogenannte Reichsbürger und Akteure aus dem Bereich "Delegitimierung des Staates" aufgefallen, die dem Verfassungsschutz bereits im Zusammenhang mit den Corona-Protesten bekannt geworden sind. Auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete der AfD hätten an den Protesten teilgenommen. Die Behörde habe jedoch keine Erkenntnisse zu einer extremistischen Unterwanderung der Proteste, so der Verfassungsschutz auf SWR-Anfrage. Baden-Württemberg Verfassungsschutz zieht erste Bilanz Auch Rechtsextreme bei Bauernprotesten in BW - aber keine Unterwanderung Zu manchen Demonstrationen der Landwirte in Baden-Württemberg kamen laut Verfassungsschutz auch Rechtsextremisten. Erkenntnisse für eine Unterwanderung gibt es jedoch nicht.

7:23 Uhr Nach Kretschmann-Forderung: Kommt die Pflichtversicherung für Elementarschäden? Baden-Württemberg finanziert Fluthilfen für andere Bundesländer mit. Dabei geht es nicht nur um Mittel für die öffentliche Infrastruktur, sondern auch um Hilfen für unversicherte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Vergangene Woche hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) laut darüber nachgedacht, diese Solidargemeinschaft zu verlassen, sollte die Bundesregierung seiner Forderung, eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden einzuführen, nicht nachkommen. Kretschmann findet es ungerecht, dass die Versichertenquote in anderen Bundesländern deutlich niedriger ist als in Baden-Württemberg - sein Land aber trotzdem jedes Mal zur Kasse gebeten wird, wenn es in diesen unversicherte Flutschäden gibt. Meine Kollegin Hannah Vogel hat die Hintergründe recherchiert: Versicherungspflicht gegen Elementarschäden Hochwasser: Wie lange muss BW noch für andere Bundesländer zahlen? Fluthilfen für andere Bundesländer haben Baden-Württemberg Millionen gekostet. Auch deshalb dringt Ministerpräsident Kretschmann auf eine Versicherungspflicht. Aber kommt sie auch?

7:03 Uhr Achtung: Blitzeis-Gefahr in Baden-Württemberg Auch am morgigen Mittwoch bleibt es frostig - und deswegen könnte es im Berufsverkehr zu erheblichen Problemen kommen. Denn in vielen Teilen Baden-Württembergs droht sogenanntes Blitzeis - also Regen, der auf kalten Straßen sofort zu Eis gefriert. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es in der Nacht zum Mittwoch sternenklar und damit sehr kalt. Am Morgen ziehen nach derzeitigen Prognosen Wolken auf, die vor allem zu gefrierendem Regen führen können: "Vormittags könnte ganz Baden-Württemberg von Glatteis-Regen überdeckt sein", sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert. Bei andauerndem Glatteis-Regen könnten sich Eispanzer auf den Straßen bilden und den Verkehr beeinträchtigen. Im Norden könne gebietsweise auch Schnee fallen. Plant also eventuell schon einmal mehr Zeit ein oder verschiebt - wo möglich - Fahrten. Baden-Württemberg Amtliche Unwetterwarnung Warnung vor Blitzeis am Mittwoch in BW: Schulpflicht gilt, Zugbindung aufgehoben Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt für Mittwoch vor Glatteis in Baden-Württemberg. Besonders im Norden von BW kann Blitzeis für großes Unfallrisiko sorgen. 15:00 Uhr Nachrichten, Wetter SWR2

6:51 Uhr Ein Toter bei Brand in Angelbachtal-Michelfeld Nun zu einer traurigen Nachricht: Bei einem Brand in Angelbachtal-Michelfeld (Rhein-Neckar-Kreis) ist heute früh laut Polizei ein Mensch ums Leben gekommen. Ausgebrochen war das Feuer in einem Gebäudeanbau gegen vier Uhr. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort, unter anderem aus Sinsheim und Wiesloch. Warum der Brand ausbrach oder wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz. Einsatz-Report24

6:37 Uhr Kritik an Beförderungspraxis bei der Polizei Erst seit wenigen Wochen erforscht Innenminister Thomas Strobls (CDU) neuer Wertebeauftragter, was schief läuft bei der Polizei im Land. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre im Landtag gestern zog er eine sehr ernüchternde Bilanz. Demnach bemängelt Jörg Krauss eindringlich strukturelle Probleme bei den Beförderungs- und Besetzungspraktiken der Polizei. Ein Knackpunkt in der gesamten Verwaltung sei, dass nur die Beurteilungsnote zähle, um auf einen bestimmten Dienstposten zu kommen. "Die Fachkompetenz für eine gewisse Stelle spielt verwaltungsgerichtlich keine Rolle." Aber nicht nur Krauss wurde gestern im U-Ausschuss befragt, auch der frühere Reutlinger Polizeipräsident Alexander Pick war geladen - und berichtete von Diskussionsrunden 2019, als es um den Posten des Polizeiinspekteurs ging. Video herunterladen (17,3 MB | MP4)

6:23 Uhr Brandanschlag auf Ulmer Synagoge - Urteil erwartet Mehr als zwei Jahre liegt der Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge zurück, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat: Vor dem Landgericht Ulm soll heute das Urteil in dem Fall ergehen. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen. Aus mutmaßlich antisemitischen Motiven soll der Türke im Juni 2021 laut Staatsanwaltschaft Benzin entlang einer Wand der Synagoge verteilt und entzündet haben. An der Fassade entstanden durch die Tat Brandflecken, Ruß verunreinigte ein Fenster. Die Staatsanwaltschaft hatte laut Gerichtssprecherin eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung gefordert. Die Verteidigung beantragte demnach eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zur Tat machte der Angeklagte vor Gericht keine Angaben. Ausführlich hatte er sich aber im Vorfeld bei dem psychiatrischen Sachverständigen zu den Vorwürfen geäußert. Der Sachverständige berichtete beim Prozessauftakt im Dezember, dass der Angeklagte angegeben habe, dass er auf das Leid der Palästinenser in der Auseinandersetzung mit Israel habe aufmerksam machen wollen.

6:17 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Am heutigen Dienstag ist es in weiten Teilen Baden-Württembergs sehr sonnig. Nur im Nordosten des Landes halten sich noch Wolken, die sich allmählich auflösen. Am Nachmittag ist es fast überall freundlich bei Temperaturen zwischen minus 3 bis plus 2 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-TV-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34 MB | MP4)

6:09 Uhr Das wird heute wichtig Im Prozess um den Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm im Sommer 2021 wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert zwei Jahre und neun Monate Haft für den geständigen Angeklagten, die Verteidigung plädiert auf eine Geldstrafe. Im sogenannten Doppelgängerinnen-Mord beginnt heute in Ingolstadt der Prozess. Den beiden Angeklagten - einem Mann und einer Frau - wird vorgeworfen, im August 2022 eine 23-jährige Frau aus Eppingen (Kreis Heilbronn) in einem Waldstück getötet zu haben. Die Angeklagte soll geplant haben, mithilfe der Identität der Doppelgängerin ihren Tod vorzutäuschen, um danach unterzutauchen. Deswegen soll die Frau aus Bayern über ein soziales Netzwerk Kontakt zu der 23-Jährigen aus Baden-Württemberg aufgenommen haben. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) ist zu Gast bei einer Gesprächsreihe der "Rhein-Neckar-Zeitung". Mit deren Chefredakteur spricht Palmer darüber, was Politik tun muss, um Bürger noch zu erreichen.

6:06 Uhr Mannheim: BUGA-Seilbahn abgebaut Rund 3,6 Millionen Fahrgäste waren während der Bundesgartenschau in Mannheim mit der Seilbahn unterwegs. Gestern wurde die Seilbahn endgültig abgebaut. Nun wird ausgewertet, ob eine Seilbahn den ÖPNV in Mannheim in Zukunft sinnvoll ergänzen kann. Die abmontierten Waggons beginnen derweil woanders ein zweites Leben. Video herunterladen (15,1 MB | MP4)