per Mail teilen

50 Personen waren zu einer Kundgebung gegen rechts angemeldet. Doch es kamen 1.500 Menschen um unter dem Motto "Demokratie verteidigen! Tübingen gegen rechts" zu demonstrieren.

Rund 1.500 Menschen haben am Montagabend in Tübingen an einer Kundgebung gegen rechts teilgenommen. Ein breites Bündnis von Klimaschützern, Partein und Gewerkschaften hatte dazu aufgerufen. Anlass der Kundgebung war der Bericht des Recherchenetzwerks "Correctiv" über ein Geheimtreffen von AFD-Politikern mit bekannten Rechtsextremen. Dabei sollen Pläne geschmiedet worden sein, wie man Millionen Menschen aus Deutschland abschieben kann.

Demo-Teilnehmer: AfD bekämpft man nicht, wenn man ihre Positionen übernehme

Bei der Kundgebung haben Vertreter unter anderem von ver.di, der Studierenden und des Jugendgemeinderats gesprochen. Sie alle betonten, dass jetzt die Zivilgesellschaft gefragt sei, sich entschieden gegen rechts zu stellen und die Stimme für Demokratie, Menschenrechte und Klimagerechtigkeit zu erheben.

Mit Blick auf die etablierten Parteien hieß es, es sei nicht der richtige Weg, die AfD zu bekämpfen, indem man populistische Positionen übernehme. Zu der Kundgebung hatten zunächst Fridays for Future aufgerufen. Später haben sich unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft ver.di, die Grünen, die SPD und die Linke sowie weitere Gruppen dem Aufruf angeschlossen.