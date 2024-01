Quiekende Ferkel haben am Sonntag in Waltenhausen im Kreis Günzburg ein größeres Feuer verhindert. Ein Anwohner wurde auf die beiden Tiere aufmerksam und rettete sie.

Weil sie in einer Garage so laut gequiekt haben, dass ein Anwohner auf sie aufmerksam wurde, haben zwei Ferkel in Waltenhausen im Kreis Günzburg einen größeren Brand verhindert.

Der Garagenbesitzer hatte die beiden Ferkel von seinen Gästen zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen. Die Tiere befanden sich laut Mitteilung der Polizei in der Garage, in einer mit Stroh ausgelegten Gitterbox.

Brand durch Wärmelampe - quiekende Ferkel gerettet

Damit es die Ferkel über Nacht schön warm haben, wurde über der Gitterbox provisorisch eine Wärmelampe aufgehängt. Am Sonntagabend hörte ein Anwohner die Ferkel laut quieken und schaute deshalb in die Garage: Durch einen Wärmestau schmorte der Antrieb des Garagentores an. Da dort die Wärmelampe hing, fiel sie herunter und entzündete das Stroh in der Gitterbox. Der Anwohner rettete die Ferkel. Sie trugen Brandwunden davon und kamen in eine Tierklinik. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Garage ausbrannte.