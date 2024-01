Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

9:43 Uhr Ermittlungen wegen unangemeldetem Protest gegen Flüchtlingsunterkunft Diese Geschichte aus dem Kreis Tübingen interessiert gerade viele von euch: Im Dezember hatten rund 300 Menschen vor einem Privathaus in Bodelshausen (Kreis Tübingen) demonstriert. Es ging um eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Am Wochenende wurde bekannt, dass gegen die Demonstrierenden ermittelt wird. Sie hatten sich im Dezember vor dem Privathaus der Unternehmerfamilie Hahn versammelt, die dem Landkreis Tübingen ein Gebäude für die Flüchtlingsunterkunft vermietet. Das Landratsamt Tübingen will 250 Geflüchtete in dem ehemaligen Firmengebäude in Bodelshausen unterbringen. Maria Hahn berichtete danach dem SWR, sie fühle sich seither im Ort nicht mehr wohl. Bodelshausen Ermittlungsverfahren eingeleitet Unangemeldete Demonstration in Bodelshausen hat Konsequenzen Im Dezember hatten rund 300 Menschen vor einem Privathaus in Bodelshausen demonstriert. Es ging um eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Nun wird gegen die Aktivisten ermittelt.

9:16 Uhr "Remigration" ist Unwort des Jahres 2023 Gerade wegen des aufgedeckten Geheimtreffens von Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern ist der Begriff in aller Munde: "Remigration". Ein euphemistischer Begriff der Neuen Rechten, der für die Deportation von Geflüchteten und Menschen mit Migrationsgeschichte steht. Nun ist "Remigration" von der überwiegend aus Sprachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern bestehenden Jury an der Philipps Universität Marburg zum Unwort des Jahres gekürt worden. "Remigration" sei ein beschönigender Kampfbegriff und solle eine menschenunwürdige Abschiebepraxis verschleiern, so die Jury der sogenannten sprachkritischen Aktion. Bis 31. Dezember konnte jeder und jede seinen Kandidaten einreichen, die Jury hatte die Wahl zwischen 2.301 Einsendungen.

9:08 Uhr Bundesweit Ermittlungsverfahren gegen Apotheker - Anklage in Baden-Baden Das Bundesgesundheitsministerium hat nach Informationen von WDR, NDR und SZ Anzeigen gegen Apothekerinnen und Apotheker in mehreren deutschen Städten erstattet. Sie stehen im Verdacht, das staatlich bezahlte Corona-Medikament Paxlovid illegal weiterverkauft zu haben. Anfang 2023 stellte das Bundesgesundheitsministerium fest, dass einzelne Apotheken zum Teil mehr als 1.000 Packungen des Medikaments bestellt hatten. Im Gesundheitsministerium kam deshalb der Verdacht auf, dass Paxlovid dort illegal weiterverkauft werde. Zahlreiche Ermittlungsverfahren laufen noch, in Baden-Baden hat die Staatsanwaltschaft ihre Vorermittlungen bereits abgeschlossen. Gegen einen Apotheker wurde kurz vor Weihnachten wegen des Verdachts der Untreue in Tateinheit mit unerlaubtem Großhandelstreiben Anklage erhoben. Er soll knapp 1.400 Packungen Paxlovid ins Ausland verkauft haben. Corona-Medikament Paxlovid Corona-Medikament Paxlovid - Bundesweit Ermittlungsverfahren gegen Apotheker Das Bundesgesundheitsministerium hat nach Informationen von WDR, NDR und SZ bundesweit Anzeigen gegen Apotheker erstattet. Sie stehen im Verdacht, das staatlich bezahlte Corona-Me…

9:01 Uhr A6 Richtung Mannheim nach Unfall gesperrt Die A6 nahe Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach einem Unfall aktuell in Richtung Mannheim gesperrt. Eine Person wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Die Unfallursache und der genaue Hergang sind noch unklar, derzeit staut sich der Verkehr auf vier Kilometern.

7:57 Uhr Sechs Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus Sechs Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Waiblingen-Neustadt (Rems-Murr-Kreis) am Sonntagmittag verletzt worden. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Fünf Bewohner erlitten demnach eine Rauchvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und prüft, ob möglicherweise eine vergessene Kerze zu dem Brand geführt haben könnte. Neben dem Wohnhaus wurde auch ein geparkter Wagen beschädigt, der Feuer fing.

7:56 Uhr Lebensmittelpreise: Was kommt bei Erzeugern an? 10.000 Traktoren werden heute in Berlin erwartet zur großen Bauernkundgebung. Egal, was man von Tonfall und Form der Proteste im ganzen Land hält, sie bieten die Chance, sich die Probleme in der Landwirtschaft in Deutschland vor Augen zu führen. Ein ganz zentrales ist die immer größer werdende Differenz zwischen Erzeuger- und Verbraucherpreisen. Darauf hat zuletzt auch BW-Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hingewiesen und die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, die zeigen, dass gestiegene Herstellungskosten für Lebensmittel im Supermarkt direkt weitergegeben werden. Fallen die Kosten wieder, fallen die Preise aber nicht im gleichen Maße. Auf Instagram haben wir mal grafisch aufbereitet, was bei Landwirtinnen und Landwirten von den Lebensmittelpreisen im Supermarkt am Ende ankommt:

7:41 Uhr Hilfe bei Armut: 30 Jahre Vesperkirche in Stuttgart Eine Stuttgarter Institution wird 30 Jahre alt - und wird so sehr gebraucht wie nie. 2023 wurden in der Leonhardskirche so viele warme Essen an Bedürftige ausgegeben wie nie zuvor. 600 bis 700 Menschen bekamen zuletzt pro Tag eine warme Mahlzeit, sagt die Leiterin der Stuttgarter Vesperkirche, die Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann. Umgerechnet waren das 26 Prozent mehr Essen als noch im Jahr 2022. "Das hat unter anderem mit der Inflation und der Energiekrise zu tun. Das merken wir hier in der Vesperkirche." Stuttgart 30 Jahre Vesperkirche Die Armut in Stuttgart wächst: Immer mehr Menschen brauchen Hilfe Die Vesperkirche ist aus Stuttgart nicht mehr wegzudenken. Seit 30 Jahren gibt es in der Leonhardskirche warmes Essen und gemütliches Miteinander - und das ist wichtiger denn je.

7:31 Uhr Nachrichten aus dem Ausland Zeit für einen kurzen Blick ins Ausland: Israel meldet 9.000 getötete Hamas-Terroristen Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Gaza-Krieg, der in Folge der Terror-Angriffe auf Israel am 7. Oktober begann, bislang 9.000 Terroristen der islamistischen Hamas getötet. Der Krieg dauert nun bereits 100 Tage. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden in dieser Zeit fast 24.000 Menschen getötet. Bei dieser unabhängig nicht überprüfbaren Zahl wird nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden. Nahost-Krieg Liveblog: ++ Israel meldet etwa 9.000 getötete Terroristen ++ Israel hat nach eigenen Angaben bislang etwa 9.000 Hamas-Terroristen getötet. China fordert eine internationale Friedenskonferenz für den Gazastreifen. Alle Entwicklungen im Liveb… Historischer Thronwechsel: Frederik X. ist dänischer König Nach 52 Jahren auf dem Thron hat Königin Margrethe II. von Dänemark ihre Regentschaft an ihren Sohn Frederik übergeben. Den Thronwechsel im deutschen Nachbarland feierten in Kopenhagen Tausende Menschen auf den Straßen. Island: Feuer nach Vulkanausbruch Die Bewohnerinnen und Bewohner des isländischen Fischerorts Grindavik kommen nicht zur Ruhe: Knapp einen Monat nach einem ersten Vulkanausbruch meldete die isländische Meteorologiebehörde IMO am Sonntagmorgen einen erneuten Ausbruch mit Flammen, Rauch und Lava nördlich von Grindavik. Der kleine Ort wurde wieder evakuiert. Auf Bildern von Überwachungskameras ist zu sehen, dass durch den Vulkanausbruch in zwei Häusern Feuer ausbrach, wie AFP berichtet.

7:15 Uhr BW nimmt weniger Steuern ein als angenommen Habt ihr es mitbekommen? Am Wochenende wurde bekannt, dass in Baden-Württemberg 2023 deutlich weniger Steuergeld eingenommen wurden, als noch im Oktober prognostiziert. Die Netto-Steuereinnahmen, also nach Abzügen etwa aus dem kommunalen Finanzausgleich, betrugen demnach 36,1 Milliarden Euro - und lagen damit 600 Millionen Euro unter dem geschätzten Betrag. Vor allem die Einnahmen durch die Grunderwerbssteuer, die man beim Kauf eines Grundstücks zahlen muss, brachen im vergangenen Jahr deutlich ein - von rund 2,2 Milliarden auf etwa 1,7 Milliarden Euro. Das Finanzministerium erklärt das mit der Lage am Immobilienmarkt. BW-Finanzminister Bayaz sieht eine finanzpolitische Zäsur. Weil man vorgesorgt habe, könne man die Mindereinnahmen zwar auffangen, klar sei aber: "Die finanziellen Spielräume werden noch kleiner, dazu kommt das strenge Urteil des Verfassungsgerichts zur Haushaltspolitik. Wir werden uns im anstehenden Doppelhaushalt mehr denn je auf klare Schwerpunkte verständigen müssen."

6:45 Uhr Umfrage: Große Mehrheit in BW für Mobilitätsgarantie Keine große Überraschung, aber doch ein Zeichen dafür, wie wichtig ein guter öffentlicher Nahverkehr für Lebensqualität sein kann: 82 Prozent der Befragten einer aktuellen Forsa-Umfrage in BW stimmten der Aussage zu, dass alle Orte im ländlichen Raum mindestens im 30-Minuten-Takt an den ÖPNV angebunden sein sollten. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht sich dadurch zwar in seinem Kurs Richtung Garantie bestätigt, zuletzt hatte er aber einräumen müssen, dass sein Ziel wohl erst 2030 erreicht wird. Ursprünglich sollte durch den ÖPNV-Ausbau nach Plänen des Verkehrsministeriums bis 2026 während der Hauptverkehrszeiten alle 30 Minuten auf dem Land und alle 15 Minuten in der Stadt ein Bus oder Zug fahren.

6:38 Uhr Opferschutz-Organisation Weißer Ring sucht Ehrenamtliche Sie helfen, wenn Menschen Opfer von Gewalt, von Stalking oder sexuellen Übergriffen werden: Der Weiße Ring sucht Beraterinnen und Berater. Derzeit arbeiten laut Vereinschef Hartmut Grasmück 277 Menschen bei der Opferschutz-Organisation in Baden-Württemberg. Nicht genug, denn fast zwei Drittel von ihnen sind über 60 und an fünf Standorten (Ludwigsburg, Reutlingen, Calw, Konstanz und Mannheim) fehlen Leiterinnen und Leiter, um die Aufgaben zu koordinieren. Grasmück möchte die Zahl der Ehrenamtlichen bis Jahresende auf 300 steigern, sieben bis acht Fälle bearbeitet jeder von ihnen pro Jahr, so Grasmück. Der Weiße Ring wird durch Beiträge seiner 4.500 Mitglieder in BW, Spenden, Nachlässe und Geldauflagen für Straftäter finanziert. So kann die Organisation auch für Kosten notwendiger Umzüge und eine erste Rechtsberatung aufkommen.

6:33 Uhr Bundesliga-Start ins neue Jahr: So lief es für die BW-Vereine Am letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde konnte keines der vier Teams aus Baden-Württemberg siegen. Lediglich der SC Freiburg und der FC Heidenheim kamen jeweils auf ein Unentschieden. Hoffenheim hatte bereits am Freitag 0 zu 3 beim FC Bayern verloren und auch die Stuttgarter mussten am Sonntag in Mönchengladbach eine 1-zu-3-Niederlage wegstecken. Für den VfB endete die Hinrunde allerdings trotzdem mit einem starken dritten Platz. Freiburg rangiert derzeit auf Platz sieben. Hoffenheim ist Achter und Heidenheim belegt den neunten Platz. Damit liegen alle BW-Teams in der oberen Tabellenhälfte. Alle Ergebnisse der BW-Vereine am 17. Spieltag SC Freiburg - Union Berlin 0:0 1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 1:1 Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 3:1 FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 3:0 Die Rückrunde beginnt am 19. Januar.

6:15 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Auch nach dieser frostigen Nacht heißt es wieder: Vorsicht Glättegefahr! Heute ist es in Baden-Württemberg oft bewölkt mit Schneeschauern. Südlich der Donau bleibt es zunächst trocken mit sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen erreichen minus zwei Grad auf der Ostalb bis plus drei Grad am Bodensee. Dazu weht böig auffrischender Westwind. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-TV-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,1 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bauernproteste gehen weiter: Nach vor allem lokalen Aktionen zum Ende der vergangenen Woche kommen Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Deutschland heute in Berlin zusammen. Die Landwirtschaftsverbände haben zur Großdemonstration am Brandenburger Tor in Berlin geladen. Sie wollen gegen angekündigte Subventionskürzungen demonstrieren. Unterstützt werden sie auch von der Transportbranche. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner will bei der Kundgebung auftreten. Außerdem sind heute auch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Ampel-Parteien geplant. Und auch in Baden-Württemberg laufen wieder Aktionen, wie etwa rund um Freiburg. U-Ausschuss im Landtag zur "Polizei-Affäre": Im Landtag von Baden-Württemberg tagt heute wieder der Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizei-Affäre. Er befasst sich mit dem Handeln von

