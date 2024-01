Nach tödlichen Schüssen an Offenburger Schule: Mutiger Vater erhält Rettungsmedaille

Nach den tödlichen Schüssen an einer Offenburger Schule wurde ein Vater mit der Rettungsmedaille des Landes geehrt: Sabah Ayoub hatte den mutmaßlichen Täter überwältigt.

Zwei Monate ist es her, da wurde ein 15-Jähriger an der Offenburger Waldbachschule durch Schüsse getötet. Der Familienvater Sabah Ayoub war zufällig vor Ort und konnte den mutmaßlichen Täter überwältigen. Dafür überreichte ihm Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) beim Offenburger Neujahrsempfang am Sonntag die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg.

Familienvater mit Rettungsmedaille ausgezeichnet

Standing Ovations für Sabah Ayoub in Offenburg

Rund 800 Leute applaudierten Ayoub stehend, als er auf der Bühne der Oberrheinhalle die Rettungsmedaille von Strobl entgegennahm. Ayoub habe selbstlos gehandelt, betonte der Innenminister. Denn der Offenburger sei trotz Warnung und ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben ins Gebäude gelaufen, um den Schützen aufzuhalten.

Er hat in höchster Gefahr mutig gehandelt und vermutlich Menschenleben gerettet.

An der Verleihung nahmen auch Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU), Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und der Präsident des Polizeipräsidiums Offenburg, Jürgen Rieger, teil.

Was geschah im November 2023 in Offenburg?

Sabah Ayoub war zufällig an der Offenburger Waldbachschule, als am 9. November einem 15-Jährigen in einem Klassenraum zweimal in den Kopf geschossen wurde. Der Schüler starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.

Ayoub, Vater dreier Kinder, traf danach im Flur auf den mutmaßlichen 15-jährigen Täter. Der 47-Jährige sprach ihn an und forderte ihn auf, die Waffe auf den Boden zu legen. Er konnte den Schüler dann für fünf Minuten am Boden fixieren, bis die Polizei kam.

Ich wollte die Kinder schützen.

Erst später wurde klar, dass Ayoub, der selbst zwei Kinder an der Waldbachschule hat, durch seinen Einsatz womöglich verhinderte, dass noch mehr Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Denn wie sich herausstellte, hatte der mutmaßliche Täter weitere Munition bereitgehalten.