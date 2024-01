Familienvater mit Rettungsmedaille ausgezeichnet

per Mail teilen

Ein Vater hat für seine Zivilcourage nach einer Bluttat in Offenburg die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Sabah Tamer Ayoub habe Menschen aus Lebensgefahr gerettet, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Sonntag in Offenburg (Ortenaukreis).