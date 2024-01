Zwei Monate nach den tödlichen Schüssen an einer Offenburger Schule wird ein Vater für seinen Einsatz geehrt: Sabah Ayoub hatte den mutmaßlichen Täter überwältigt.

Sabah Ayoub war zufällig an der Offenburger Waldbachschule, als am 9. November einem 15-Jährigen in einem Klassenraum zweimal von hinten in den Kopf geschossen wurde. Der Vater dreier Schulkinder traf danach im Flur auf den mutmaßlichen Täter und stoppte ihn. Dafür soll Ayoub nun die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Beim Neujahrsempfang der Stadt Offenburg am Sonntag (14. Januar) wird Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) ihn auszeichnen.

Innenminister Strobl zeichnet mutigen Familienvater aus

In einer Pressemitteilung bezeichnet Strobl Ayoubs Einsatz als selbstlosen Einsatz für die Schulgemeinschaft, die dieses Ereignis bis ins Mark erschüttert habe. Er habe dem Antrag der Stadt Offenburg auf Verleihung der Rettungsmedaille ohne zu zögern zugestimmt. Der Vater hatte den mutmaßlichen Täter im Gebäude angesprochen und ihn aufgefordert, die Waffe auf den Boden zu legen. Er konnte den Schüler dann am Boden fixieren, bis die Polizei kam.

Sich einem Täter in einer solchen Situation in den Weg zu stellen, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Erst später wurde klar, dass Ayoub, der selbst drei Kinder an der Waldbachschule hat, durch seinen Einsatz womöglich verhinderte, dass noch mehr Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Denn wie sich herausstellte, hatte der mutmaßliche Täter weitere Munition bereitgehalten.