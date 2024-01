Nach dem Auftakt am Montag gehen die Bauernproteste in der Region heute weiter. In Tübingen steht eine Schlepperfahrt an. Im Kreis Reutlingen sind einige Mahnfeuer geplant.

Nach dem großen Protestauftakt am Montag geht es für die Landwirte der Region heute mit einer Schlepperfahrt durch Tübingen in die nächste Runde. Nach Angaben des Landesbauernverbands Baden-Württemberg (LBV) bahnen sich die Landwirte mit dem Tübinger Kreisbauernverband zwischen 15 und 18 Uhr langsam ihren Weg nach Bodelshausen.

Nach der Schlepperfahrt soll am Ortseingang von Bodelshausen ein Mahnfeuer entzündet werden. Jörg Kautt, Vorsitzender des Tübinger Kreisbauernverbands sagte dem SWR, er hoffe auf die Vernunft der Politik.

"Wir hoffen, dass wir darüber hinaus nicht nochmal auf die Straße müssen."

Mehrere Mahnfeuer um Reutlingen geplant

Laut dem Landesbauernverband sind für Donnerstag auch einige Mahnfeuer im Kreis Reutlingen geplant. Unter anderem in Eningen unter Achalm, in Sonnenbühl, St. Johann, Hohenstein, Trochtelfingen und Böhringen sollen am frühen Abend an Land- und Bundesstraßen Mahnfeuer angezündet werden.

In Gomadingen-Steingebronn (Kreis Reutlingen) könnte es ebenfalls heiß hergehen. Bei dem dortigen Mahnfeuer wollen laut LBV Gebhard Aierstock, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Reutlingen e.V. und Bundestagsabgeordnete Frau Müller-Gemeke (Die Grünen) gegen 18 Uhr eine Ansprache halten. Ein weiteres Mahnfeuer ist am Samstag in Münsingen angedacht.

Demos gegen Sparpläne beim Agrardiesel

Der Grund für die Aktionswoche der Landwirte sind die drohenden Kürzungen von Subventionen durch die Bundesregierung. Die Bundesregierung müsse sparen, hieß es im Dezember. Und das vor allem mit Sparplänen, die die Landwirte hart treffen sollten. Mittlerweile ist die Bundesregierung mit ihren Plänen etwas zurück gerudert. Land- und Forstwirte müssen weiterhin keine Kfz-Steuer für Traktoren oder Mähdrescher zahlen. Aber: Die Subventionen beim Agrardiesel sollen weiter wegfallen, wenn auch schrittweise. 2026 soll es so keine Steuer-Rückvergütung mehr geben.

Vom Hofgut Alteburg (Kreis Reutlingen) fuhren am Montag rund 100 Traktoren und Lastwagen zur Kundgebung nach Reutlingen. SWR Katharina Kregel

Bei Landwirten in ganz Deutschland hat das für Aufruhr gesorgt. Beim ersten Protesttag am Montag beteiligten sich auch etliche Landwirte aus der Region mit Korsos, Straßenblockaden und Protest-Aktionen. Besonders heraus stach eine Kundgebung in Reutlingen, zu der trotz eisiger Kälte mehrere tausend Menschen kamen. Neben Bauern und Bäuerinnen waren bei der Kundgebung auch andere Branchen vertreten, zum Beispiel Handwerker, Bäckerinnen und Metzger.