Die Landwirte in Baden-Württemberg protestieren weiter gegen geplante Subventionskürzungen. Auf einer Kundgebung in Ellwangen wird Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet.

Nach dem Auftakt der Bauernproteste am Montag gehen die Aktionen in Baden-Württemberg weiter. So soll es nach Angaben des Landesbauernverbands (LBV) neben der Veranstaltung in Ellwangen (Ostalbkreis) auch eine Mahnwache in Nürtingen (Kreis Esslingen) und eine Schlepperfahrt in Tübingen geben. Landwirtinnen und Landwirte bahnen sich dabei gemeinsam mit dem Tübinger Kreisbauernverband ebenfalls am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr ihren Weg nach Bodelshausen (Kreis Tübingen).

Bauernproteste in BW: Aktionen an vielen Orten geplant

Auch der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) verweist auf seiner Internetseite auf Aktionen am Mittwoch. Demnach sollte es in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein Mahnfeuer geben. Bei Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) soll es eine Sternfahrt geben. Bei Emmendingen war für den Nachmittag eine Demonstration mit Kundgebung an einem Kreisverkehr an einer Landstraße angekündigt.

In Konstanz sollen mehrere Kolonnen zu einer Kundgebung in Richtung Konstanzer Altstadt fahren. Ab 11 Uhr erwartet der BLHV dort rund 300 bis 400 Traktoren. Um 14 Uhr ist eine Kundgebung auf der Markstätte geplant, auf der auch die Konstanzer Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU) sowie Lina Seitzl (SPD) sprechen wollen.

Im Kreis Böblingen ist am Mittwoch geplant, dass Bäuerinnen und Bauern mit mindestens 150 Traktoren von Gärtringen nach Böblingen fahren. Ebenso ist mit Protesten beim Neujahrsempfang der IHK-Bezirkskammer in Böblingen zu rechnen, da hier Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu Gast ist. Im Kreis Esslingen soll es am Mittwoch nachmittags in Nürtingen erneut eine Mahnwache geben.

Tausende Landwirtinnen und Landwirte nahmen am Auftakt der Bauernproteste in Baden-Württemberg am Montag teil:

Landwirtschaftsminister Özdemir in Ellwangen zu Gast

Der Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) wird am Mittwoch außerdem auf einer Bauernkundgebung beim Kalten Markt in Ellwangen erwartet. Özdemir werde auf der Veranstaltung in der Stadthalle sprechen, teilten der Bauernverband Ostalb-Heidenheim und ein Sprecher des Bundesagrarministeriums am Dienstag mit. Erst am Dienstagabend war Özdemir bei einem Bürgerdialog in Erlenbach (Kreis Heilbronn) zu Gast. Vor dem Auftritt hat ein größerer Bauernprotest stattgefunden, bei dem der Minister mit lauten Buh-Rufen empfangen wurde.

Weitere Bauernproteste auch am Donnerstag erwartet

Im Kreis Reutlingen sind laut dem LBV für Donnerstag einige Mahnfeuer geplant. Diese sollen am frühen Abend an den Land- und Bundesstraßen in Eningen unter Achalm, in Sonnenbühl, St. Johann, Hohenstein, Trochtelfingen, Gomadingen-Steingebronn und Böhringen stattfinden. Ein weiteres Mahnfeuer soll es am Samstag in Münsingen geben.

Im Kreis Göppingen wird der Donnerstag der zentrale Protesttag. Dann sind zum einen nachmittags Mahnfeuer in Mühlhausen im Täle und Bartenbach geplant. Zum anderen soll es eine Sternfahrt nach Heidenheim geben, an der vermutlich hunderte Bäuerinnen und Bauern mit ihren Traktoren teilnehmen werden, teilte der Kreisbauernverbände Göppingen und Ostalb-Heidenheim auf Anfrage mit. Das würde bedeuten, dass am Donnerstag mit erheblichen Behinderungen auf der B29 zu rechnen ist, weil sich auch Bauern und Bäuerinnen aus dem Remstal an der Sternfahrt beteiligen werden.