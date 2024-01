Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird am Mittwoch zur Bauernkundgebung auf dem Kalten Markt in Ellwangen erwartet. Landwirte kündigen Protestaktionen an.

Mehr als tausend Landwirte wollen am Mittwoch zur traditionellen Bauernkundgebung auf dem Kalten Markt in Ellwangen kommen. Der Redner dieses Jahr ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Mitten in der Protestwoche der Landwirte gegen Entscheidungen der Bundesregierung ist die Stimmung aufgeladen. Audio herunterladen (436 kB | MP3) Viele Landwirte wollen mit Traktoren nach Ellwangen kommen Die Landwirte wollen mit mehreren hundert Traktoren anreisen, auch aus dem nahegelegenen Bayern. In der Ellwanger Stadthalle haben 700 Menschen Platz. Dort wird Cem Özdemir um 10 Uhr als Redner erwartet. Die Veranstalter wünschen sich, dass der Landwirtschaftsminister nach der Kundgebung auch noch draußen zu den demonstrierenden Landwirten spricht. Stadt sperrt Bundesstraße für den Protest Die Stadt Ellwangen sperrt die an der Stadthalle vorbeiführende Bundesstraße 290 für den Verkehr. Sie wird auf einem Abschnitt von knapp einem Kilometer zum Traktoren-Parkplatz.