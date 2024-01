Erneut Bauernproteste in der Rhein-Neckar-Region

In der Region wollen am Donnerstag wieder Hunderte von Landwirten gegen die Agrarpolitik demonstrieren. Zu einer Kundgebung in Sinsheim werden rund 1.000 Fahrzeuge erwartet.

Nach Angaben des Kreisbauernverbandes werden am Donnerstag rund 400 Traktoren aus dem Rhein-Neckar-Kreis quer durch die Kurpfalz rollen. Mit der Aktion wollen die Landwirte unter anderem dagegen demonstrieren, dass die Steuervergünstigungen auf Diesel-Kraftstoff für ihre Fahrzeuge und Maschinen verringert werden sollen. Über Mannheim bis in den Kraichgau Die ersten Traktoren werden laut Kreisbauernverband um 9:30 Uhr in Weinheim starten. Der Zug soll sich dann entlang der B3 über Leutershausen und Heddesheim bis nach Mannheim bewegen. Dort wollen die Landwirte mit ihren Traktoren den Wasserturm umrunden. Anschließend geht es weiter in Richtung Heidelberg, dann über Leimen und Nussloch bis nach Sinsheim. Dort werden gegen 16 Uhr auch Landwirte aus Karlsruhe und Heilbronn zu einer Kundgebung erwartet. Sie findet neben der Rhein-Neckar-Arena statt. Landwirte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs In Sinsheim werden außerdem rund 400 Landwirte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis erwartet. Sie starten am Donnerstagmorgen in Hardheim und fahren dann über Buchen und Mosbach ebenfalls bis in den Kraichgau. Mögliche Verkehrsbehinderungen in der Region Bei der Kundgebung in Sinsheim rechnet die Polizei mit bis zu 1.000 Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei außerdem darauf hin, dass es den ganzen Tag über im Rhein-Neckar-Kreis und den Stadtgebieten von Mannheim und Heidelberg zu teilweise massiven Verkehrsbehinderungen kommen kann.