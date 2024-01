Auch in der Rhein-Neckar-Region protestieren Landwirte seit Montagmorgen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Auf einigen Straßen gibt es Verkehrsbehinderungen.

Zu einer bundesweiten Protestaktionswoche sind auch Landwirte aus der Rhein-Neckar-Region, dem Kraichgau und dem Neckar-Odenwald-Kreis am Montag mit ihren Traktoren auf die Straße gegangen. Schon Montagfrüh haben viele Aktionen begonnen. Deswegen kam und kommt es zuweilen noch zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Schwerpunkte sind Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), der Raum Heidelberg und Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis.

Seit 6 Uhr am Montagmorgen blockierten Bauern mit ihren Traktoren den Weinheimer Saukopftunnel. Die rund 100 Fahrzeuge legten auch den Verkehr auf der Westtangente der B38 bei Weinheim lahm, sagte ein Polizeisprecher.

Sternfahrt zwischen Sinsheim und Heidelberg

Aus Richtung Dossenheim, Bruchhausen und dem Kraichgau waren etwa 70 Traktoren in Richtung Heidelberg unterwegs.

Landwirte protestieren am Montagmorgen auf der A81 bei Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis). SWR

Zwischen 12 Uhr bis 20 Uhr ist laut Polizei eine Sternfahrt mit mehreren hundert Traktoren zwischen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Heidelberg angemeldet. Ziel ist das "Airfield" am Diebsweg, wo es am Montagabend eine Abschlusskundgebung geben wird. Ab 14:30 Uhr soll es auch eine Protestfahrt mit bis zu 250 Fahrzeugen zwischen Reichartshausen (Rhein-Neckar-Kreis) und Heidelberg geben.

Am frühen Morgen fuhren laut Polizei außerdem bereits Traktoren auf der B 39 von Schwetzingen nach Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis), von dort ist eine Traktorenfahrt in Richtung Bruchsal geplant. Auch auf einem Parkplatz am Branichtunnel in Schriesheim hatten sich am Morgen schon mehr als zwanzig Bauern mit ihren Fahrzeugen versammelt, ebenso am Fußballstadion in Sinsheim.

Zahlreiche Trakoren im Odenwald unterwegs

Im Neckar-Odenwald-Kreis waren am Montagmorgen laut Bauernverband bis zu 400 Landwirte mit ihren Traktoren und Lkw auf der L 515 von Adelsheim nach Ravenstein unterwegs und bremsten den Verkehr aus. Auch in Buchen und im Großraum Mosbach (B 292) war es wegen des Protests zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Seit etwa 10:30 Uhr sind laut Polizei aber die L 515, als auch die B 292 wieder frei befahrbar. An den Aktionen dort hatten sich den Angaben zufolge rund 370 Landwirte mit ihren Traktoren beteiligt. Es sei zu keinen größeren Störungen gekommen, so ein Polizeisprecher. Laut Bauernverband ist im Lauf des Tages auch eine Blockade der Auffahrt auf die A 81 bei Osterburken geplant.

Traktoren-Kolonne durch Mannheimer City erwartet

Darüber hinaus ist am Nachmittag ein großer Demonstrationszug quer durch die Innenstadt in Mannheim geplant. Der Kreisbauernverband Rhein-Neckar hatte zur Schlepperfahrt aufgerufen. Sie startet gegen 15 Uhr im Bereich der SAP-Arena und geht weiter über die Augustaanlage und den Friedrichs- und Luisenring und schließlich über die B44 in Richtung Mannheim-Sandhofen. Im Bereich zwischen den Stadtteilen Scharhof und Kirschgartshausen wird es nach Angaben der Organisatoren zum Abschluss am frühen Abend ein Mahnfeuer geben.

Bauern protestieren - auch in Heidelberg sind am Montagmorgen Traktoren unterwegs. SWR

Bauernverbände lehnen Pläne der Ampel-Koalition weiter ab

Obwohl die Bundesregierungen die geplante Kürzungen in der Landwirtschaft zum Teil zurückgenommen hat, werden sich Landwirte aus ganz Deutschland ab Montag an Protestaktionen beteiligen. Unter anderem die schrittweise geplante Streichung der Agrardieselsteuer-Erstattung sorgt für Diskussionen bei den Bauern. Dies führe zu einer "massiven finanziellen Mehrbelastung landwirtschaftlicher Betriebe", teilte der Kreisbauernverband Rhein-Neckar in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Kreisbauernverband Karlsruhe mit.

Weitere Protestfahrten in der Region geplant

Auch in den kommenden Tagen sind Protestaktionen geplant. Unter anderem könnte es am Donnerstag (11. Januar) eine sogenannte "Schlepperstaffelfahrt" im Großraum Rhein-Neckar nach Sinsheim geben. Die Abstimmung mit den zuständige Behörden stünde noch aus, heißt es auf der Internetseite des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar.