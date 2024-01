Bei Bauernprotesten in Böblingen am Mittwoch soll eine Traktorfahrerin einen Polizeibeamten genötigt haben. Ansonsten verliefen die angekündigten Demonstrationen friedlich.

Die Bauernproteste sorgten am Abend für starke Verkehrsbehinderungen rund um Böblingen. Zuvor war die Aktion am frühen Nachmittag etwas "holprig" gestartet, wie die Polizei dem SWR sagte. Es seien bereits vor der angekündigten Versammlung einige Traktoren in Böblingen unterwegs gewesen. Unter diesen ersten Versammlungsteilnehmenden war auch eine 20-jährige Traktorfahrerin, die festgenommen wurde, weil sie sich gegen die Anweisungen der Polizei wehrte.

In Schrittgeschwindigkeit mit Traktor vor sich her geschoben

Den Angaben zufolge soll die 20-Jährige mit ihrem Traktor auf den Beamten zugefahren sein und ihn in Schrittgeschwindigkeit einige Meter vor sich hergeschoben haben. Es sei zu einer Berührung zwischen Traktor und Polizist gekommen, so dass der Polizist habe rückwärts laufen müssen, sagte ein Polizeisprecher.

Erst nachdem ein Streifenwagen vor ihr positioniert wurde, soll die Fahrerin gestoppt haben. Laut Polizei hatte die Traktorfahrerin entgegen eines behördlichen Verbots Richtung Böblinger Kongresshalle abbiegen wollen. Der Bereich war für die Protestaktion aber nicht freigegeben.

Auch gegen die anschließende Festnahme leistete sie den Angaben zufolge Widerstand. Die Frau erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir in Böblingen zu Gast

Bäuerinnen und Bauern sind am Mittwochnachmittag mit über 100 Traktoren von Gärtringen über Ehningen (Kreis Böblingen) nach Böblingen gefahren, weil Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) dort nach seinem Besuch in Ellwangen zu Gast war. Er sprach am Nachmittag in der Böblinger Kongresshalle bei einem Neujahrsempfang. Vor dem Gebäude hatten sich währenddessen Landwirte zu Fuß zu einer Versammlung getroffen. Zu Gesprächen mit Özdemir kam es laut Polizei aber nicht.

Traktor-Konvoi sorgt für Verkehrschaos in Böblingen

Der rund drei Kilometer lange Konvoi aus Gärtringen hatte vor allem in der Stadt am Nachmittag für massive Rückstaus gesorgt, weil die Traktoren bewusst langsam fuhren oder stehen blieben. Gegen etwa 17 Uhr hatte der Demonstrationszug sein Ziel, das Böblinger Flugfeld, erreicht. Etwa 250 Personen machten sich von dort zu Fuß auf in Richtung der Kongresshalle, wo eine kurze Kundgebung stattfand, bevor sich die Landwirte wieder auf den Rückweg machten.

Behinderungen im Feierabendverkehr

Auf der B464 in Richtung Holzgerlingen (Kreis Böblingen) kam es laut Polizei den Abend über zu Behinderungen durch langsame und nebeneinander fahrende Traktoren. Der Feierabendverkehr floss dadurch nur langsam weiter. Auch auf anderen Bundesstraßen rund um Böblingen und in Richtung Herrenberg sei es zu Staus und Verkehrsbehinderungen durch die Rückreise der Traktorfahrer aus dem Landkreis gekommen.

Am Freitag keine zentrale Kundgebung in Stuttgart

Auch zum Ende der Aktionswoche wollen die Landwirte und Landwirtinnen in Baden-Württemberg weiterdemonstrieren. Ursprünglich sollte am Freitag die größte Kundgebung des Landesbauernverbandes in Stuttgart stattfinden - die Anmeldung wurde aber bei der Ordnungsbehörde der Stadt Stuttgart zurückgezogen, wie diese auf SWR-Nachfrage am Mittwoch bestätigte.