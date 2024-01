Die Proteste der Landwirte gehen am Mittwoch weiter. Ein Schwerpunkt im Raum Bodensee-Oberschwaben ist Konstanz. Dort ist unter anderem eine Kundgebung geplant.

Die Landwirtinnen und Landwirte setzen ihren Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung am Mittwoch fort - auch in der Region Bodensee-Oberschwaben. Dort ist unter anderem eine Kundgebung in Konstanz geplant.

Mehrere hundert Traktoren in der Innenstadt erwartet

Am Mittwochvormittag sammeln sich die Landwirte und fahren in mehreren Kolonnen in Richtung Konstanzer Altstadt. Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband erwartet, dass ab 11 Uhr in der Innenstadt 300 bis 400 Traktoren auf einer Art Rundkurs unterwegs sind. Dabei fahren sie nur in eine Richtung, so dass Rettungswagen auf der Gegenspur immer noch durchkommen sollen.

Um 14 Uhr ist eine Kundgebung auf der Markstätte geplant, auf der auch die Konstanzer Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU) sowie Lina Seitzl (SPD) sprechen wollen.

Landwirte protestieren auch im Kreis Lindau

Auch im Kreis Lindau sind Proteste der Landwirte angekündigt. Laut Landratsamt wird es rund um Hergensweiler und Niederstaufen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Autofahrer sollen den Bereich, wenn möglich, umfahren. Für Freitag sind Proteste auf der Lindauer Insel angekündigt. Die Bauern fordern, dass die Bundesregierung die Sparpläne für die Landwirtschaft zurücknimmt.

Zuvor weitere Proteste in Oberschwaben

Bereits am Montag und Dienstag hatten Landwirtinnen und Landwirte in der Region Bodensee-Oberschwaben demonstriert. Sie blockierten den Verkehr auf zahlreichen Straßen, es fanden Sternfahrten und Kundgebungen statt.

Zu der Kundgebung in Ravensburg kamen laut Polizei rund 2.000 Teilnehmende. Auch am Dienstag blockierten die Landwirte einzelne Straßen in der Region.